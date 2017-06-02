Возможен ли возврат к первоначальному тарифу Платона

Предлагает глава Росавтодора Роман Старовойт

На Петербургском международном экономическом форуме глава Росавтодора Роман Старовойт высказал предложение вернуться к первоначально обозначенному тарифу. «Мы предлагаем не повышать тариф, – сказал он, – а вернуться к изначально запланированному уровню и далее, в соответствии с законом, его индексировать».

Также он отметил, что к системе «Платон» есть замечания перевозчиков, в частности, к контролю за правонарушениями. «Со своей стороны, мы видим задачу – улучшить работу системы «Платон», – сказал Р.Старовойт. – И тогда можно вернуться к вопросу возврата к первоначальному тарифу».