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Тарифы Тарифная политика Платон Росавтодор

Возможен ли возврат к первоначальному тарифу Платона

5 июня 2017, 11:09 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 238

Предлагает глава Росавтодора Роман Старовойт

На Петербургском международном экономическом форуме глава Росавтодора Роман Старовойт высказал предложение вернуться к первоначально обозначенному тарифу. «Мы предлагаем не повышать тариф, – сказал он, – а вернуться к изначально запланированному уровню и далее, в соответствии с законом, его индексировать».

Также он отметил, что к системе «Платон» есть замечания перевозчиков, в частности, к контролю за правонарушениями. «Со своей стороны, мы видим задачу – улучшить работу системы «Платон», – сказал Р.Старовойт. – И тогда можно вернуться к вопросу возврата к первоначальному тарифу».

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