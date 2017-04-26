Минтранс России принял Распоряжение об образовании Организационного комитета «НЕВА-2017»

Пресс-релиз оргкомитета

Министр Транспорта РФ М.Ю. Соколов 30 мая 2017 г подписал Распоряжение Министерства транспорта РФ № МС-88-р об образовании Организационного комитета Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2017» во исполнение п.2 Распоряжения Правительства РФ №1910-р и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Правительства Санкт-Петербурга и заинтересованных организаций по подготовке и проведению международной выставки и конференции «НЕВА-2017».

«…Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на протяжении нескольких лет принимает участие в Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА». За это время «НЕВА» зарекомендовала себя как востребованная коммуникативная площадка для объединения многих аспектов судостроения и судоходства, презентации современных технологий...»,-указал в своём письме об участии представителей Минпромторга России в Оргкомитете «НЕВА-2017» Министр промышленности и торговли Мантуров Д.В. Учитывая важность IVX Международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа НЕВА-2017, Минпромторг России предложил кандидатуры О. Н. Рязанцева, заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации для включения в состав оргкомитета «НЕВА-2017» в качестве заместителя сопредседателя и Н.В. Шабликова -заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Российской Федерации в качестве члена организационного комитета.

МИД РФ в письме, направленном в Правительство Санкт-Петербурга, сообщил, что «… по поручению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова российские дипломатические учреждения за рубежом проводят работу по информированию заинтересованных иностранных партнёров о предстоящей международной выставке и конференции по гражданскому судостроению «НЕВА-2017» и приглашению на неё представителей профильных структур».

«Предстоящее мероприятие станет одной из ведущих площадок для демонстрации мировых достижений и перспектив в области гражданского судостроения, судоходства, портовой деятельности, а также послужит укреплению статуса Санкт-Петербурга в качестве морской столицы России», – отметил Василий Небензя, заместитель министра иностранных дел.

В состав организационного комитета «НЕВА-2017» вошёл руководитель территориального органа – представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, а также заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в качестве заместителя сопредседателя.

Ранее согласие на участие в работе Организационного комитета «НЕВА» так же подтвердили: М.Ю. Соколов, Министр транспорта Российской Федерации, как сопредседатель оргкомитета, В.А. Олерский, заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, как заместитель сопредседателя, Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, как сопредседатель оргкомитета, Президент АО «Объединённая судостроительная корпорация» А.Л. Рахманов, руководители Федеральных Агентств и Служб, профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, отраслевых Ассоциаций, Союзов, ведущих предприятий отрасли.

Выставка «НЕВА-2017» включена в Планы работ на 2017 год и пройдёт под эгидой Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации, Морского Совета при Правительстве под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.

В состав Организационного Комитета в соответствии с Распоряжением Минтранса России № МС-88-р вошли:



М.Ю. Соколов - Министр транспорта Российской Федерации (сопредседатель оргкомитета);

Г.С. Полтавченко - губернатор Санкт-Петербурга (сопредседатель оргкомитета);

В.В. Запевалов - представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (заместитель сопредседателя)

В.А. Олерский - заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (заместитель сопредседателя);

О.Н. Рязанцев - заместитель Министра промышленности и торговли Российский Федерации (заместитель сопредседателя);

И.В. Шестаков - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству (заместитель сопредседателя);

В. Л. Александров - президент межрегионального отраслевого некоммерческого объединения промышленников и предпринимателей (работодателей) «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

М.В. Александров - генеральный директор акционерного общества «Центр технологии судостроения и судоремонта»;

В.Л. Алипа - Директор Северо-Западного филиала Российского Речного Регистра;

С.О. Барышников - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова»;

С.И. Буянов - генеральный директор акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»;

И.Б. Гапешко - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Транзас Навигатор»;

А.Н. Головин - член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга;

Е.Д. Григорьев - председатель Комитета по внешним связям

Санкт-Петербурга;

С.Д. Жусупов - исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов;

Е.Д. Казанцев - вице-президент Союза транспортников России, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве транспорта России;

А.Ю. Клявин - президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»;

Ю.В. Лапонин - президент Союза производителей нефтегазового оборудования;

М.С. Мейксин - председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;

В.С. Никитин - генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр»;

П.П. Паринов - руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря»;

К.В. Поляков - генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

А. И. Пошивай - Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта;

А.Л. Рахманов - президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

Н.Н. Рубцова - директор общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологический центр «Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона»;

П.С. Савчук - заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству;

Г.А. Туричин - Исполняющий обязанности ректора федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»;

А.Н. Тихомиров - генеральный директор акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»;

А.В. Фролов - руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

Т.И. Чекалова - ответственный секретарь Морского совета

при Правительстве Санкт-Петербург;

Н.В. Шабликов - заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

П.В. Шихов - заместитель генерального директора федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства».



Среди мероприятий деловой программы «НЕВА-2017» - Третья Ежегодная конференция "Специализированный и портовый служебно-вспомогательный флот. Новые проекты. Технологии и оборудование для строительства и модернизации", которая состоится на выставке 20 сентября 2017 года.

На конференции будут рассмотрены вопросы технического перевооружения предприятий судостроительной отрасли, представлены новейшие разработки и последние технологические достижения в области судового оборудования, проектирования, строительства и модернизации судов по широкой номенклатуре и типам судов, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы, вспомогательные ледоколы, буксиры, буксирно-спасательные суда, суда для обеспечения глубоководных, водолазных работ и судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые суда, суда-камнеукладчики, лоцмейстерские катера, бункеровщики, нефтесборщики, экологические суда, суда снабжения морских буровых платформ, суда-сборщики льяльных вод, патрульные и мониторинговые суда, обстановочные суда, гидрографические суда, суда для промерных и изыскательских работ, суда НИС, многофункциональные суда для строительно-монтажных работ, многоцелевые суда кабеле-и трубоукладчики.

Так же, на выставке «НЕВА-2017» на 21 сентября 2017 г. запланирована традиционная Пятая ежегодная конференция «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОРТОВ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». Партнер конференции – комитет по технологии и механизации Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Отдельная сессия на конференции 2017 года будет посвящена развитию мощностей и модернизации терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов (технологическое оборудование, реконструкция и строительство резервуаров, обеспечение безопасности терминалов и проведения грузовых операций, инженерно-технические средства охраны, системы пожаротушения и противопожарной защиты территории).

На «НЕВА-2017» 21 сентября 2017 г запланировано проведение Второй традиционной Международной конференции "Обновление рыбопромыслового и научно-исследовательского флота, развитие судостроения, судового машиностроения и производства оборудования для нужд рыбодобывающих предприятий. Организаторы: АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", КБ "Восток".

Тематика строительства и модернизации рыбопромыслового флота, производства судового оборудования и промвооружения, развития и модернизации инфраструктуры и суперструктуры рыбных портов входит в тематики выставок «НЕВА» с 1995 года.

В 2017 году в тематику включены вопросы строительства и модернизации рыбодобывающего флота, флота НИС и производства специализированного оборудования по номенклатуре:

1. Суда НИС для Мирового Океана

2. Суда НИС для Исключительной Экономической Зоны

3. Большие рыболовно- морозильные траулеры

4. Средние рыболовно- морозильные траулеры

5. Малые рыболовно- морозильные траулеры

6. Малые добывающие суда

7. Живорыбные суда

8. Суда- рефрижераторы

9. Суда-плавбазы

10. Рыбодобывающие комплексы в составе плавбаз и рефрижераторов

11. Суда охраны биологических ресурсов

12. Оборудование для рыбопромысла, промвооружение

13. Оборудование для рыборазведки

14. Строительство, модернизация и оснащение рыбных портов

15. Береговые системы хранения, переработки и транспортировки охлажденных и рефрижераторных грузов в интересах рыбодобывающей отрасли

16. Подготовка и обучение персонала экипажей траулеров и управленческих работников рыбодобывающей отрасли

17. Отраслевые институты и центры, научные разработки

Спонсор выставки: Акционерное общество «Зеленодольский завод имени A.M. Горького».

Предприятие входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и является одним из ведущих судостроительных предприятий Российской Федерации. Предприятие ведет свою деятельность с 1895 года, за годы своей истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. С 2011 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» реализуется масштабная программа технического перевооружения производства. Модернизация производственных линий, обновление оборудования, станочного парка, а также внедрение высокоэффективных методов организации работы и управления позволяет заводу выпускать конкурентоспособную продукцию под знаком высокого качества, занимая достойное место в судостроительной отрасли России. Продукция завода неоднократно удостаивалась званий лауреата различных конкурсов республиканского и федерального уровня. Предприятие является постоянным активным участником отраслевых региональных, всероссийских и международных выставочных мероприятий.