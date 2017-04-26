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Минтранс России принял Распоряжение об образовании Организационного комитета «НЕВА-2017»

5 июня 2017, 10:40 / SeaNews / Рейтинг: 364

Пресс-релиз оргкомитета

Министр Транспорта РФ М.Ю. Соколов 30 мая 2017 г подписал Распоряжение Министерства транспорта РФ  №  МС-88-р об образовании Организационного комитета Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2017» во исполнение п.2 Распоряжения Правительства РФ №1910-р и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Правительства Санкт-Петербурга и заинтересованных организаций по подготовке и проведению международной выставки и конференции «НЕВА-2017».

«…Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на протяжении нескольких лет принимает участие в Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА». За это время «НЕВА» зарекомендовала себя как востребованная коммуникативная площадка для объединения многих аспектов судостроения и судоходства, презентации современных технологий...»,-указал в своём письме об участии представителей Минпромторга России в Оргкомитете «НЕВА-2017»  Министр промышленности и торговли Мантуров Д.В. Учитывая важность IVX Международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа НЕВА-2017, Минпромторг России предложил кандидатуры О. Н. Рязанцева, заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации для включения в состав оргкомитета «НЕВА-2017» в качестве заместителя сопредседателя и Н.В. Шабликова -заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Российской Федерации в качестве члена организационного комитета.

МИД РФ в письме, направленном в Правительство Санкт-Петербурга, сообщил, что «… по поручению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова российские дипломатические учреждения за рубежом проводят работу по информированию заинтересованных иностранных партнёров о предстоящей международной выставке и конференции по гражданскому судостроению «НЕВА-2017» и приглашению на неё представителей профильных структур».
«Предстоящее мероприятие станет одной из ведущих площадок для демонстрации мировых достижений и перспектив в области гражданского судостроения, судоходства, портовой деятельности, а также послужит укреплению статуса Санкт-Петербурга в качестве морской столицы России», – отметил Василий Небензя, заместитель министра иностранных дел.

В состав организационного комитета «НЕВА-2017» вошёл руководитель территориального органа – представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, а также заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в качестве заместителя сопредседателя.

Ранее согласие на участие в работе Организационного комитета «НЕВА» так же подтвердили: М.Ю. Соколов, Министр транспорта Российской Федерации, как сопредседатель оргкомитета, В.А. Олерский, заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, как заместитель сопредседателя, Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, как сопредседатель оргкомитета, Президент АО «Объединённая судостроительная корпорация» А.Л. Рахманов, руководители Федеральных Агентств и Служб, профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, отраслевых Ассоциаций, Союзов, ведущих предприятий отрасли.

Выставка «НЕВА-2017» включена в Планы работ на 2017 год и пройдёт под эгидой Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации, Морского Совета при Правительстве под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.

В состав Организационного Комитета в соответствии с Распоряжением Минтранса России № МС-88-р вошли:

М.Ю. Соколов    -    Министр транспорта Российской Федерации (сопредседатель оргкомитета);
Г.С. Полтавченко    -    губернатор Санкт-Петербурга (сопредседатель оргкомитета);
В.В. Запевалов    -    представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (заместитель сопредседателя)
В.А. Олерский    -    заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (заместитель сопредседателя);
О.Н. Рязанцев    -    заместитель Министра промышленности и торговли Российский Федерации (заместитель сопредседателя);
И.В. Шестаков    -    заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству (заместитель сопредседателя);
В. Л. Александров    -    президент межрегионального отраслевого некоммерческого объединения промышленников и предпринимателей (работодателей) «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
М.В. Александров    -    генеральный директор акционерного общества «Центр технологии судостроения и судоремонта»;
В.Л. Алипа    -    Директор Северо-Западного филиала Российского Речного Регистра;
С.О. Барышников    -    ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова»;
С.И. Буянов    -    генеральный директор акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»;
И.Б. Гапешко    -    генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Транзас Навигатор»;
А.Н. Головин    -    член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга;
Е.Д. Григорьев    -    председатель Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга;
С.Д. Жусупов    -    исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов;
Е.Д. Казанцев    -    вице-президент Союза транспортников России, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве транспорта России;
А.Ю. Клявин    -    президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»;
Ю.В. Лапонин    -    президент Союза производителей нефтегазового оборудования;
М.С. Мейксин    -    председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
В.С. Никитин    -    генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Крыловский государственный научный центр»;
П.П. Паринов    -    руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря»;
К.В. Поляков    -    генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
А. И. Пошивай    -    Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта;
А.Л. Рахманов    -    президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;
Н.Н. Рубцова    -    директор общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологический центр «Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона»;
П.С. Савчук    -    заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству;
Г.А. Туричин    -    Исполняющий обязанности ректора федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»;
А.Н. Тихомиров    -    генеральный директор акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»;
А.В. Фролов    -    руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Т.И. Чекалова    -    ответственный секретарь Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербург;
Н.В. Шабликов    -    заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
П.В. Шихов    -    заместитель генерального директора федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства».

Среди мероприятий деловой программы «НЕВА-2017» - Третья Ежегодная конференция "Специализированный и портовый служебно-вспомогательный флот. Новые проекты. Технологии и оборудование для строительства и модернизации", которая состоится на выставке 20 сентября 2017 года.

На конференции будут рассмотрены вопросы технического перевооружения предприятий судостроительной отрасли, представлены новейшие разработки и последние технологические достижения в области судового оборудования, проектирования, строительства и модернизации судов по широкой номенклатуре и типам судов, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы, вспомогательные ледоколы, буксиры, буксирно-спасательные суда, суда для обеспечения глубоководных, водолазных работ и судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые суда, суда-камнеукладчики, лоцмейстерские катера, бункеровщики, нефтесборщики, экологические суда, суда снабжения морских буровых платформ, суда-сборщики льяльных вод, патрульные и мониторинговые суда, обстановочные суда, гидрографические суда, суда для промерных и изыскательских работ, суда НИС, многофункциональные суда для строительно-монтажных работ, многоцелевые суда кабеле-и трубоукладчики.

Так же, на выставке «НЕВА-2017» на 21 сентября 2017 г. запланирована традиционная Пятая ежегодная конференция «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОРТОВ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». Партнер конференции – комитет по технологии и механизации Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Отдельная сессия на конференции 2017 года будет посвящена развитию мощностей и модернизации терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов (технологическое оборудование, реконструкция и строительство резервуаров, обеспечение безопасности терминалов и проведения грузовых операций, инженерно-технические средства охраны, системы пожаротушения и противопожарной защиты территории).

На «НЕВА-2017» 21 сентября 2017 г запланировано проведение Второй традиционной Международной конференции "Обновление рыбопромыслового и научно-исследовательского флота, развитие судостроения, судового машиностроения и производства оборудования для нужд рыбодобывающих предприятий. Организаторы: АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", КБ "Восток".

Тематика строительства и модернизации рыбопромыслового флота, производства судового оборудования и промвооружения, развития и модернизации инфраструктуры и суперструктуры рыбных портов входит в тематики выставок «НЕВА» с 1995 года.

В 2017 году в тематику включены вопросы строительства и модернизации рыбодобывающего флота, флота НИС и производства специализированного оборудования по номенклатуре:

1. Суда НИС для Мирового Океана
2. Суда НИС для Исключительной Экономической Зоны
3. Большие рыболовно- морозильные траулеры
4. Средние рыболовно- морозильные траулеры
5. Малые рыболовно- морозильные траулеры
6. Малые добывающие суда
7. Живорыбные суда
8. Суда- рефрижераторы
9. Суда-плавбазы
10. Рыбодобывающие комплексы в составе плавбаз и рефрижераторов
11. Суда охраны биологических ресурсов
12. Оборудование для рыбопромысла, промвооружение
13. Оборудование для рыборазведки
14. Строительство, модернизация и оснащение рыбных портов
15. Береговые системы хранения, переработки и транспортировки охлажденных и рефрижераторных грузов в интересах рыбодобывающей отрасли
16. Подготовка и обучение персонала экипажей траулеров и управленческих работников рыбодобывающей отрасли
17. Отраслевые институты и центры, научные разработки

Спонсор выставки: Акционерное общество «Зеленодольский завод имени A.M. Горького».

Предприятие входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и является одним из ведущих судостроительных предприятий Российской Федерации. Предприятие ведет свою деятельность с 1895 года, за годы своей истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. С 2011 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» реализуется масштабная программа технического перевооружения производства. Модернизация производственных линий, обновление оборудования, станочного парка, а также внедрение высокоэффективных методов организации работы и управления позволяет заводу выпускать конкурентоспособную продукцию под знаком высокого качества, занимая достойное место в судостроительной отрасли России. Продукция завода неоднократно удостаивалась званий лауреата различных конкурсов республиканского и федерального уровня. Предприятие является постоянным активным участником отраслевых региональных, всероссийских и международных выставочных мероприятий.

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