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Совкомфлот Путин Владимир Владимирович буксир Бронка Имянаречение Балтийский флот

Первый Ямалмакс получил имя в Бронке

5 июня 2017, 10:22 / SeaNews / Рейтинг: 428

Церемония прошла при участии В.Путина

3 июня в Бронке прошла церемония имянаречения СПГ-танкера «Кристоф де Маржери».

В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ставшая крестной матерью судна, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, президент концерна Total Патрик Пуянне, члены семьи погибшего в 2014 году в авиакатастрофе исполнительного директора Total Кристофа де Маржери.

«Самый современный танкер высокого ледового класса «Кристоф де Маржери» станет флагманом в линейке из пятнадцати подобных кораблей. Все они предназначены для масштабного проекта «Ямал СПГ», который мы реализуем совместно с французскими и китайскими партнерами», – цитирует выступление В.Путина пресс-служба президента.

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) выиграла тендер на строительство серии из 15 танкеров-газовозов ледового класса в июле 2013 года. Соглашение о строительстве газовозов заключено между DSME и «Ямал СПГ», однако допускает возможную передачу права собственности на новые танкеры сторонним компаниям-перевозчикам.

Напомним, СПГ-танкеры типа Yamalmax предназначены для перевозки сжиженного природного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ». Строительство судов серии осуществляется на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в Южной Корее. «Кристоф де Маржери», головное судно проекта, входит в состав флота ПАО «Совкомфлот». Оператором 6 газовозов серии будет Teekay, пяти – Dynagas и трех – MOL.

«Кристоф де Маржери» пришел в Бронку 28 мая и покинул порт 4 июня. Буксировку в порт и из порта обеспечивало ООО «Балтийский Флот», которое оперирует самыми мощными в Северо-Западном регионе буксирами. Были использованы все буксиры компании – «Лукман», «Тайфун», «Торнадо», «Малик» и «Акмал». Операция по вводу и выводу танкера «Кристоф де Маржери» подтвердила возможность обработки судов такого размера в Большом порту Санкт-Петербург при соответствующем буксирном обеспечении, отметили в компании.

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