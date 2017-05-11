Первый в Европе оффшорный центр

На Маасвлакте 2 в Роттердаме

Администрация порта Роттердам намерена создать на Маасвлакте 2 оффшорный центр – первый в Европе. Для этих целей планируется намыть в районе Принсес-Алекисахафен около 70 га новой территории.

Предполагается, что на этой площадке будут работать компании нефтегазовозго сектора и операторы, занятые в сфере производства электроэнергии посредством ветрогенераторов, а также будет производиться утилизация нефте-и газодобывающих платформ.

«Создание морских ветрогенерирующих парков – растущий бизнес. Он требует специализированных районов в порту для монтажа и обслуживания ветрогенераторов, и мы хотим предложить такую площадку», – отметил CEO Администрации порта Аллард Кастелейн.

Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, работы по намыву первых 30 га и строительству первых 600 метров причальной стенки должны начаться в ближайшее время.

Первых резидентов в Администрации порта рассчитывают видеть на новой территории уже в 2019 году.

В перспективе площадь Центра может быть увеличена на 40 га, а длину причальной стенки – на километр.