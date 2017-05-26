Заполярный негабарит

«Волга-Днепр» доставила оборудование на Баффинову Землю

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки крупногабаритной грузовой автотехнику в арктический аэропорт Мэри-Ривер на острове Баффинова Земля (Канада).

Получатель – горнодобывающая компания Baffinland Iron Mines, техника предназначена для перевозки железной руды от месторождения в порт.

Часть уже имеющейся на острове грузовой техники была доставлена морским путем до наступления зимы. Поскольку возобновление судоходства ожидается не ранее конца июля-начала августа, для транспортировки недостающей грузовой автотехники заказчик обратился в авиакомпанию.

Доставка осуществлялась на борту самолета ИЛ-76ТД-90ВД. Как отмечают в авиакомпании, перевозка осложнялась не только условиями заполярного аэропорта Мэри-Ривер, но и большими габаритами груза: высота грузовиков превышала максимально возможную для грузовой кабины ИЛ-76ТД-90ВД, а в связи с климатическими условиями, низкой температурой (до -50°C) и необходимостью скорейшего использования нового оборудования по прибытии, было чрезвычайно важно минимизировать степень разборки грузовиков, чтобы избежать длительного процесса обратной сборки.

Высоту тягачей удалось сократить под габариты самолета, установив на них колеса меньшего размера, а использование эстакады и бортовых кранов обеспечило беспроблемное прохождение погрузки и разгрузки.

Кроме того, специалисты авиакомпании совместно с конструкторским бюро авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина проработали возможность посадки на заснеженную взлетно-посадочную полосу длиной всего 2000 м, а также вопрос экономичного использования топлива ввиду его ограниченного количества на острове Баффинова Земля.

В начале апреля, после завершения подготовки и получения необходимых разрешений от министерства транспорта Канады, «Волга-Днепр» приступила к выполнению программы полетов. В течение четырех недель было выполнено 20 рейсов. Для точного соблюдения расписания четырехчасовых перелетов Норт-Бей – Мэри-Ривер – Норт-Бей в Канаде находился дополнительный экипаж.