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соглашение Объединенная судостроительная корпорация

Соглашение ОСК – Россельхозбанк

2 июня 2017, 13:55 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 91

Подписано на Петербургском Международном экономическом форуме

В рамках Петербургского Международного экономического форума Россельхозбанк и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления банка Дмитрий Патрушев и президент ОСК Алексей Рахманов.

Партнеры планируют развивать взаимодействие в сфере государственного оборонного заказа, финансирования и обслуживания экспорт контрактов и инвестпроектов корпорации и ее дочерних обществ.

А.Рахманов отметил, что, подписывая соглашение, ОСК расширяет свои возможности по сотрудничеству с банками по привлечению финансирования различных проектов корпорации как в части строительства судов, так и модернизации инфраструктуры верфей.

Фото: ОСК

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