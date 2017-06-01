соглашение Объединенная судостроительная корпорация Соглашение ОСК – Россельхозбанк 2 июня 2017, 13:55 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 91 Подписано на Петербургском Международном экономическом форуме В рамках Петербургского Международного экономического форума Россельхозбанк и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления банка Дмитрий Патрушев и президент ОСК Алексей Рахманов. Партнеры планируют развивать взаимодействие в сфере государственного оборонного заказа, финансирования и обслуживания экспорт контрактов и инвестпроектов корпорации и ее дочерних обществ. А.Рахманов отметил, что, подписывая соглашение, ОСК расширяет свои возможности по сотрудничеству с банками по привлечению финансирования различных проектов корпорации как в части строительства судов, так и модернизации инфраструктуры верфей. Фото: ОСК Оцените статью: 0