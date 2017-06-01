Соглашение ОСК – Россельхозбанк
Подписано на Петербургском Международном экономическом форуме
В рамках Петербургского Международного экономического форума Россельхозбанк и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления банка Дмитрий Патрушев и президент ОСК Алексей Рахманов.
Партнеры планируют развивать взаимодействие в сфере государственного оборонного заказа, финансирования и обслуживания экспорт контрактов и инвестпроектов корпорации и ее дочерних обществ.
А.Рахманов отметил, что, подписывая соглашение, ОСК расширяет свои возможности по сотрудничеству с банками по привлечению финансирования различных проектов корпорации как в части строительства судов, так и модернизации инфраструктуры верфей.
Фото: ОСК
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!