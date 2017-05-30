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Тарифы ФАС Лоцманы Антимонопольное регулирование ставки

ФАС не будет регулировать ставки лоцманов

2 июня 2017, 12:35 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 121

Приказ ФАС отменяет государственное ценовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по лоцманской проводке судов в российских морских портах

1 июня 2017 года правление ФАС России утвердило приказ ФАС России «Об изменении регулирования деятельности лоцманских организаций в морских портах Российской Федерации», который отменяет государственное ценовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги лоцманской проводки судов в морских портах РФ.

По информации ведомства, после вступления приказа в силу государство перестанет устанавливать тарифы для лоцманских организаций, но будет проводить мониторинг цен и соблюдение субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации.

«Проведенный ФАС России анализ состояния конкуренции показал наличие устойчивой внутривидовой конкуренции между лоцманскими организациями. Для товарного рынка характерны низкие барьеры входа, что способствует дальнейшему увеличению численности хозяйствующих субъектов, развитию конкуренции между ними и повышению качества услуг, предоставляемых потребителям», – прокомментировал решение правления замглавы ФАС Александр Редько.

При этом, отмечают в ведомстве, ФГУП «Росморпорт» «обязан разработать и внедрить раздельную систему учета затрат, исключающую перекрестное субсидирование между регулируемым и нерегулируемым сегментами деятельности».

Из Реестра субъектов естественных монополий лоцманов не исключат, за ними сохранится обязанность ежеквартально предоставлять ФАС информацию об установленных тарифах на услуги. «Таким образом будет обеспечена защита от злоупотребления доминирующим положением с их стороны», – считают в ФАС.

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