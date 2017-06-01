Baltic Dry Index на спаде

Самый низкий показатель с 23 февраля

После мартовских рекордов Baltic Dry Index уже долго и неумолимо ползет вниз.

По состоянию на 1 июня индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него состояние промышленности и экономики в целом, составил всего 850 пунктов. Это самый низкий показатель за три с лишним месяца.

Baltic Dry Index снижается на волне падения фрахтовых ставок на балкеры. Так, средняя ставка на суда типа Capesize, по данным Reuters, сократилась на 678 долларов до 10375 долларов в день.

Средняя ставка на Panamax'ы опустилась на 156 долларов до 6502 долларов в день. В сегментах балкеров Supramax и Handysize также произошло снижение.