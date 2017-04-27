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Damen Антарктика Австралия

Антарктическое исследовательское судно для Австралии

2 июня 2017, 11:01 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 121

Построят на верфи Damen

На верфи Damen Shipyards Galati в Румынии прошла церемония начала резки стали для антарктического исследовательского судна, которое будет построено для Австралии.

Как сообщили SeaNews в Damen, оператором судна будет Serco Defence, материнская компания которой, Serco Australia, в прошлом году подписала контракт с австралийским правительством.

Судно будет обеспечивать снабжение полярных станций Австралии в Антарктиде и береговых партий на удаленных островах, поддержку вертолетных операций, выполнять гидрографические работы и ряд других научных и исследовательских задач в антарктических водах.

Длина судна составляет 160 м, грузовместимость – 96 TEU под палубой, 14 TEU и шесть 10-футовых контейнеров на палубе в кормовой части, плюс грузовое пространство над вертолетным ангаром и перед вертолетной палубой. Для сравнения, отмечают в Damen, имеющееся у Австралии арктическое судно, «Aurora Australis», может взять на борт всего 19 контейнеров. Переводя эти цифры в практическую плоскость, новое арктическое судно сможет за один рейс доставить припасы на две полярные станции.

На борту судна будет оборудована лаборатория площадью 500 кв. м, в которой смогут работать до 116 научных сотрудников, а также 13-метровая шахта, позволяющая проводить замеры глубин, температуры, проводимости, акустики и иных параметров. Для биологов на судне ниже ватерлинии будет установлена герметичная камера для отбора образцов.

Планируемый срок службы судна – 30 лет, срок сдачи – 2020 год.

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