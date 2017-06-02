О концентрации электронного декларирования во Владивостокской таможне

На Владивостокском таможенном посту (центре электронного декларирования)

Таможенные посты Владивостокской таможни включены в эксперимент по разделению таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары, подаваемых в электронной форме, и таможенных операций, предшествующих подаче электронной декларации, а также проведением таможенного контроля (эксперимент по концентрации декларирования).

По информации Владивостокской таможни, в связи с предстоящим ограничением компетенции у всех таможенных постов Владивостокской таможни по регистрации электронных деклараций на товары, за исключением Владивостокского таможенного поста (ЦЭД), подготовлены и направлены предложения о наделении Владивостокского таможенного поста компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с таможенным декларированием отдельных видов товаров (мясо, автотранспортные средства, которые подлежат выдаче паспорта транспортных средств, паспорта шасси транспортных средства и паспорта самоходных машин.

«В таможне проведен ряд мероприятий, призванных обеспечить «безболезненный» переход на экспериментальную модель концентрации декларирования. На Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) командированы наиболее квалифицированные должностные лица с других таможенных постов, с 1 июня 2017 года установлен его сменный (до 20 человек в смену), 12 часовой и семидневный режим работы. В ближайшее время будет осуществлено перераспределение численности из отделов таможенного оформления и таможенного контроля в подразделения таможенного досмотра и специальных таможенных процедур для обеспечения осуществления фактического таможенного контроля товаров, задекларированных на Владивостокском таможенном посте (ЦЭД)», – говорится в сообщении таможни.