День кораблестроителя

И судостроителя

У судостроителей и кораблестроителей будет свой официальный профессиональный праздник.

30 мая Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №659 «О дне кораблестроителя». Отмечать его будут 29 июня – в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл».

Согласно справке к документу, постановление было внесено Минпромторгом России. В настоящее время в судостроительной отрасли с учетом смежных производств работают более 200 тыс. человек.