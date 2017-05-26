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Судостроение

День кораблестроителя

2 июня 2017, 10:14 / SeaNews / Рейтинг: 132

И судостроителя

У судостроителей и кораблестроителей будет свой официальный профессиональный праздник.

30 мая Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №659 «О дне кораблестроителя». Отмечать его будут 29 июня – в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл».

Согласно справке к документу, постановление было внесено Минпромторгом России. В настоящее время в судостроительной отрасли с учетом смежных производств работают более 200 тыс. человек.

Фото: Адмиралтейские верфи, закладка патрульного ледокола «Иван Папанин»

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