День кораблестроителя
2 июня 2017, 10:14 / SeaNews / Рейтинг: 132
И судостроителя
У судостроителей и кораблестроителей будет свой официальный профессиональный праздник.
30 мая Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №659 «О дне кораблестроителя». Отмечать его будут 29 июня – в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл».
Согласно справке к документу, постановление было внесено Минпромторгом России. В настоящее время в судостроительной отрасли с учетом смежных производств работают более 200 тыс. человек.
Фото: Адмиралтейские верфи, закладка патрульного ледокола «Иван Папанин»
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