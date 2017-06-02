Таможня назначения ДВТУ Назначение в ДВТУ 2 июня 2017, 09:52 / SeaNews / Рейтинг: 133 Назначен начальник Владивостокской таможни Приказом Федеральной таможенной службы от 22 мая 2017 г. №1575-К с 1 июня 2017 года на должность начальника Владивостокской таможни назначен полковник таможенной службы Олег Ануфриев. По информации Владивостокской таможни, службу в таможенных органах О.Ануфриев начал в 1994 году с должности инспектора Наушкинской таможни Сибирского таможенного управления, затем проходил службу в Сибирском и Дальневосточном регионах в должностях инспектора I категории грузо-пассажирского отдела и ведущего инспектора Кяхтинского таможенного поста Наушкинской таможни, начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Кяхта» Наушкинской таможни, заместителя начальника таможенного поста Морской порт Восточный 1-й категории Находкинской таможни, начальника таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни, первого заместителя начальника Находкинской таможни по таможенному контролю, начальника Ванинской таможни, начальника Хасанской таможни. С 10 августа 2016 года был назначен на должность первого заместителя начальника Владивостокской таможни. Оцените статью: 0