Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала

В свете слияния с UASC

После слияния с UASC Hapag-Lloyd намерен сократить до 12% своего берегового персонала, насчитывающего почти 11 тыс. человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя линии, сокращения пройдут в течение ближайших полутора лет. Где именно будут сокращать людей, в компании не уточнили.

Моряков, которых в штате около 2,1 тысяч, сокращения не коснутся, поскольку суда будут продолжать работать.

Процесс интеграции сервисов начнется примерно через два месяца и должен завершиться к концу третьего квартала.