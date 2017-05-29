Несмотря на отмену ограничений всплеска активности не наблюдается

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона остается стабильным по сравнению с уровнями предыдущей недели. По информации судового брокера Руфко, несмотря на отмену торговых ограничений между Россией и Турцией, большого всплеска активности не наблюдается.