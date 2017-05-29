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Технологии КамАЗ

Беспилотный автомобиль КАМАЗа

1 июня 2017, 13:59 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 114

До серийного производства – несколько шагов

На Петербургском Международном экономическом форуме КАМАЗ презентовал беспилотный автомобиль, разработанный совместно с Государственным научным центром РФ ФГУП «НАМИ».

Это электрический автомобиль, который может перевозить пассажиров с помощью установленного на мобильный телефон или планшет приложения. Предполагается, что он займет сегмент такси и будет работать как общественный транспорт.

Автомобиль рассчитан на 6 сидячих и 6 стоячих мест. Оптимальная скорость – 40 км/час, запас хода – порядка 130 км.

Пока это первая модель, существующая в единственном экземпляре. Как пояснил представитель КАМАЗа, необходимо еще несколько шагов, чтобы выйти на серийное производство. Срок сдачи в эксплуатацию – 2018-2019 гг.

Автомобиль будет сначала использоваться на закрытых территориях, например, на Чемпионате мира по футболу, а на общественных дорогах беспилотный автомобиль планируется запустить через 8-10 лет.

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