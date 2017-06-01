Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
1 июня 2017
15:44Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
31 мая 2017
15:28Объединенная японская контейнерная линия получила имя
30 мая 2017
13:00Увеличение уставного капитала Hapag-Lloyd
29 мая 2017
13:17DP World может купить долю в FESCO
11 мая 2017
11:27Новая оргструктура Hamburg Sued
28 апреля 2017
11:05It's a deal
25 апреля 2017
12:18Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках
11 апреля 2017
12:05Еврокомиссия разрешила Maersk купить Hamburg Sued
29 марта 2017
16:24Что мешает сделке Hapag-Lloyd и UASC
15 марта 2017
10:33Соглашение о продаже Hamburg Sued
M&A танкерные перевозки Teekay

Teekay Tankers покупает Tanker Investments

1 июня 2017, 13:03 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 110

18 судов плюс 350 млн долга

Teekay Tankers приобрел все акции Tanker Investments Ltd. (TIL). По информации компании, Teekay Tankers отдаст 3,30 обыкновенных акций класса А за каждую обыкновенную акцию TIL. На сегодня Teekay Tankers уже владеет 3,4 млн обыкновенных акций TIL, что соответствует 11,3% капитала.

В состав флота TIL входят 18 судов – 10 танкеров Suezmax, 6 Aframax’ов и 2 танкера-продуктовоза LR2, средний возраст судов составляет 7,3 года. После слияния флота Teekay Tankers будет состоять из 62 конвенциональных танкеров, включая три зафрахтованные судна, – 30 Suezmax’ов, 22 Aframax’ов, 9 танкеров-продуктовозов LR2 плюс один VLCC, доля собственности в котором составляет 50%.

В рамках сделки Teekay Tankers примет обязательства по долгосрочным долгам TIL, в общей сумме составляющим порядка 350 млн долларов.

Слияние было одобрено советами директоров обеих компаний и подлежит еще согласованию с акционерами.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2017 года.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
1 июня 2017
16:51Прибалтийские контейнерыSeaNews Club material
15:44Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
14:49Несмотря на отмену ограничений всплеска активности не наблюдаетсяSeaNews Club material
13:59Беспилотный автомобиль КАМАЗа
13:03Teekay Tankers покупает Tanker Investments
12:20Пожар в Тяньцзине
12:05Rickmers подает на банкротство
11:32Погрузка РЖД в январе-мае
11:07Стажерская программа в Agility
10:48TransBaltica 2017 в Риге
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное