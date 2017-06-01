Teekay Tankers покупает Tanker Investments

18 судов плюс 350 млн долга

Teekay Tankers приобрел все акции Tanker Investments Ltd. (TIL). По информации компании, Teekay Tankers отдаст 3,30 обыкновенных акций класса А за каждую обыкновенную акцию TIL. На сегодня Teekay Tankers уже владеет 3,4 млн обыкновенных акций TIL, что соответствует 11,3% капитала.

В состав флота TIL входят 18 судов – 10 танкеров Suezmax, 6 Aframax’ов и 2 танкера-продуктовоза LR2, средний возраст судов составляет 7,3 года. После слияния флота Teekay Tankers будет состоять из 62 конвенциональных танкеров, включая три зафрахтованные судна, – 30 Suezmax’ов, 22 Aframax’ов, 9 танкеров-продуктовозов LR2 плюс один VLCC, доля собственности в котором составляет 50%.

В рамках сделки Teekay Tankers примет обязательства по долгосрочным долгам TIL, в общей сумме составляющим порядка 350 млн долларов.

Слияние было одобрено советами директоров обеих компаний и подлежит еще согласованию с акционерами.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2017 года.