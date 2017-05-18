Пожар в Тяньцзине

Жертв нет, горело 12 часов

Пожар, продолжавшийся в порту Тяньцзинь 12 часов, потушен. По информации Xinhua, горел склад бумажной продукции компании Xinnan в районе Новый Бинхай.

Возгорание произошло в среду около 19-20, потушить пожар удалось сегодня утром к 7-30. О жертвах и пострадавших не сообщается. Было задействовано 90 пожарных машин. Тушению пожара препятствовал сильный ветер.

Горело на складе площадью 7,4 тыс. кв. м всего в 13 км от химического завода, на котором произошла серия взрывов в 2015 году. На складе хранилось около 10 тыс. тонн бумажной продукции.

Ведется расследование причин пожара.