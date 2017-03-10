Rickmers подает на банкротство

После отказа кредитора согласовать реструктуризацию долга

Rickmers Holding AG вынужден подать на банкротство после того как HSH Nordbank, являющийся основным кредитором группы, отказался согласовать реструктуризацию.

Как говорится в сообщении компании, отказ банка был «весьма неожиданным». Ранее, 19 мая, стороны достигли предварительной договоренности по основным условиям реструктуризации, которая предполагала, что HSH Nordbank получит 75,1% в Rickmers Holding через специально созданную для этих целей компанию, зарегистрированную в Люксембурге.

Однако, отмечают в Rickmers, правление банка отказало Rickmers Group в кредите, не согласовало условия реструктуризации и отказалось от дальнейших переговоров по реструктуризации.

«Правление Rickmers Holding AG вынуждено подать на банкротство без лишнего промедления. Правление Rickmers Holding AG прилагает все усилия для реструктуризации собственными силами, за счет продолжения бизнеса и оперирования судами. Правление и Наблюдательный совет Rickmers Holding AG начали соответствующую подготовку», – говорится в сообщении группы.

Сегодня должно состояться второе собрание держателей облигаций компании, на котором должен быть избран представитель держателей облигаций.