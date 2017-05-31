Погрузка РЖД в январе-мае

Увеличилась на 3,8%

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в январе-мае 2017 года погрузка на сети РЖД составила 516,9 млн тонн. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы погрузки каменного угля по итогам первых пяти месяцев года выросли на 9,4% до 149,3 млн тонн, кокса – на 1,3% до 4,7 млн тонн. Погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 1,3% до 99 млн тонн, лома черных металлов – на 7,4% до 5,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 7% до 23,8 млн тонн, лесных грузов – на 4,3% до 19,1 млн тонн, соды и химикатов – на 2,4% до 11 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 6,2% до 8,1 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 14,3% больше, чем в январе-мае 2016 года – их объем достиг 14,6 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 4,4% меньше, чем годом ранее, – 52,6 млн тонн. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 1,4% до 8,5 млн тонн, цемента — на 1,5% до 9,6 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды по итогам пяти месяцев сократилась по сравнению с уровнем прошлого года на 1,1% и составила 45,2 млн тонн. Черных металлов было погружено 29,8 млн тонн — на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Грузооборот за январь-май 2017 года составил 1022,6 млрд тарифных т/км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1306,8 млрд т/км (+7,1%).

В мае грузооборот сети РЖД вырос на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 209,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 6,5% – до 265,9 млрд т/км.