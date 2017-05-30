Стажерская программа в Agility

В этом году – в Москве и Петербурге

Agility запустила новую стажерскую программу в рамках сотрудничества с вузами России. Как рассказали SeaNews в российском представительстве компании, программа уже много лет работает в офисах Agility в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, в России она была внедрена только в прошлом году. Пока в ней участвуют офисы в Санкт-Петербурге и Москве, в будущем, возможно, развитие в странах СНГ.

В прошлом году студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы уже прошли стажировку в отделах компании, отвечающих за продажи и маркетинг, морские перевозки, а также за работу с клиентами. В этом году Agility откроет двери для студентов СПбГУ, ВШЭ, ВАВТ, Университета им. Г.В.Плеханова и других учебных заведений страны.

«Для нас очень важно поддержать молодых специалистов и дать им возможность получить актуальный и применимый практический опыт. Мы не просто хотим сформировать кадровый резерв из талантливых молодых людей, мы хотим поделиться нашим опытом ведения логистического бизнеса», – сказал Владимир Ерымовский, генеральный директор Agility Восточная Европа.

Отвечая на вопрос SeaNews о том, как в Agility оценивают уровень подготовки студентов, в компании отметили: «Нынешние студенты показывают достаточно высокий уровень подготовки и работоспособность. Уже после двух недель адаптации в компании мы ставим перед ними задачи, для решения которых нужна не только внимательность и понимание специфики бизнеса, но и аналитические знания и креативный подход. Свежий взгляд студентов помогает нам смотреть на задачи по-новому. Образовательная программа в ведущих вузах позволяет студентам знакомиться с требованиями бизнеса уже в институте, на лекции часто приглашают менеджеров крупных компаний, которые делятся опытом и формируют представление о работе в корпорациях».