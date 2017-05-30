Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 мая 2017
11:56С.Аристов о новом транспортном вузе
18 мая 2017
16:20Новое направление МариНет
27 апреля 2017
10:06Тренажерный суперцентр в Роттердаме
29 марта 2017
15:03 Я бы в брокеры пошел
7 марта 2017
10:08Девушки в строю
1 марта 2017
17:09Про борьбу с коррупцией
15 февраля 2017
17:02Транспортные волонтеры и обучение по спецграфику
10:32ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова на форуме IMO
9 февраля 2017
17:01Дипломатическая миссия
3 февраля 2017
12:02Операция Красная гвоздика в Новороссийске
Образование Agility

Стажерская программа в Agility

1 июня 2017, 11:07 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 198

В этом году – в Москве и Петербурге

Agility запустила новую стажерскую программу в рамках сотрудничества с вузами России. Как рассказали SeaNews   в российском представительстве компании, программа уже много лет работает в офисах Agility в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, в России она была внедрена только в прошлом году. Пока в ней участвуют офисы в Санкт-Петербурге и Москве, в будущем, возможно, развитие в странах СНГ.

В прошлом году студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы уже прошли стажировку в отделах компании, отвечающих за продажи и маркетинг, морские перевозки, а также за работу с клиентами. В этом году Agility откроет двери для студентов СПбГУ, ВШЭ, ВАВТ, Университета им. Г.В.Плеханова и других учебных заведений страны.

«Для нас очень важно поддержать молодых специалистов и дать им возможность получить актуальный и применимый практический опыт. Мы не просто хотим сформировать кадровый резерв из талантливых молодых людей, мы хотим поделиться нашим опытом ведения логистического бизнеса», – сказал Владимир Ерымовский, генеральный директор Agility Восточная Европа.

Отвечая на вопрос SeaNews о том, как в Agility оценивают уровень подготовки студентов, в компании отметили: «Нынешние студенты показывают достаточно высокий уровень подготовки и работоспособность. Уже после двух недель адаптации в компании мы ставим перед ними задачи, для решения которых нужна не только внимательность и понимание специфики бизнеса, но и аналитические знания и креативный подход. Свежий взгляд студентов помогает нам смотреть на задачи по-новому. Образовательная программа в ведущих вузах позволяет студентам знакомиться с требованиями бизнеса уже в институте, на лекции часто приглашают менеджеров крупных компаний, которые делятся опытом и формируют представление о работе в корпорациях».

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
1 июня 2017
16:51Прибалтийские контейнерыSeaNews Club material
15:44Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
14:49Несмотря на отмену ограничений всплеска активности не наблюдаетсяSeaNews Club material
13:59Беспилотный автомобиль КАМАЗа
13:03Teekay Tankers покупает Tanker Investments
12:20Пожар в Тяньцзине
12:05Rickmers подает на банкротство
11:32Погрузка РЖД в январе-мае
11:07Стажерская программа в Agility
10:48TransBaltica 2017 в Риге
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное