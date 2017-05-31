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Конференция

TransBaltica 2017 в Риге

1 июня 2017, 10:48 / SeaNews / Рейтинг: 243

Итоги и фотоотчет

В Риге завершила работу XX международной конференции TransBaltica 2017. В этом году мероприятие впервые прошло в зале заседаний Рижской думы на Ратушной площади.

Открыл конференцию Улдис Аугулис, министр сообщений Латвийской Республики. На первом пленарном заседании его участники обсудили факторы, влияющие на развитие транспортной отрасли региона Балтийского моря, перспективы развития балтийского транзита, вызовы для Балтии со стороны российской внешней торговли, железнодорожные контейнерные сервисы между Китаем и Европой и перспективы участия портов и логистических компаний Прибалтики в проекте Нового Шелкового пути.

На втором пленарном заседании тема Нового Шелкового пути была продолжена – на этот раз с точки зрения Белоруссии. Кроме того, делегаты затронули другую белорусскую тему – перспективы транзита нефти, а также вопросы развития Транссиба в условиях альтернативных транспортных коридоров, взаимодействие портов, аэропортов и промышленности и нишевые возможности для логистических и транзитных услуг на рынке России и СНГ.

Третье заседание было посвящено вопросам развития российского Дальнего Востока и влиянию этих процессов на прибалтийский транзит, концепции транспортного коридора ГУАМ, проектам грузовых воздушных перевозок между Прибалтикой, Казахстаном и Китаем, а также юридическим и образовательным аспектам транспортно-логистического процесса.

Во второй день прошел Семинар «Торговля Китай – Европа через Балтийские страны: наполнение, контейнеризация, перспективы роста транзита», и, по установившейся традиции, делегаты конференции посетили Рижский свободный порт.

Следующая конференция TransBaltica 2018 пройдет в Риге и в порту Лиепая с 31 мая по 1 июня 2018 года.

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