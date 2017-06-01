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инфраструктура соглашение ГЧП Росавтодор

Дорожное соглашение на ПМЭФ

1 июня 2017, 10:20 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 175

Будет задействован механизм ГЧП

В рамках Петербургского Международного Экономического форума прошла официальная церемония подписания соглашения между Федеральным дорожным агентством и компанией ICA Construction.

Соглашение предусматривает взаимодействие по инвестированию в развитие дорожной инфраструктуры РФ на принципах государственно-частного партнерства. Подписи под документом поставили руководитель Росавтодора Роман Старовойт и председатель правления ICA Construction Фырат Чечен.

«По схеме государственно-частного партнерства мы уже реализовали строительство моста через реку Лена, – напомнил Р.Старовойт. – Реализован проект взимания платы с 12-тысячников. Также вы знаете, что часть собранных средств по системе «Платон» будет направлена на региональные проекты государственно-частного партнерства».

«В конце 2016 года Федеральное дорожное агентство предложило Минтрансу на рассмотрение 7 проектов. Было отобрано три проекта – в Новосибирской области, Хабаровском и Пермском краях. Мы взаимодействуем и с потенциальными подрядчиками, в частности с турецкой компанией ICA Construction, и с финансовыми институтами. Это будут региональные проекты ГЧП с участием федерального бюджета», – рассказал Р.Старовойт.

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