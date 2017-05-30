1 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1878 год. В Шотландии открыт трехкилометровый железнодорожный мост через реку Тэй, который рухнул через полтора года. Крушение моста в ураганную ночь увлекло в бездну проходивший по нему поезд — никто из 75 пассажиров не спасся.

1917 год. Генри Лиланд, создатель Cadillac Motor Car Company, вместе со своим сыном основал новую фирму — Lincoln Motor. В 1922 году эта компания была выкуплена Генри Фордом за $8 млн.

1934 год. Компания Jidosha Seizo Co., Ltd, образованная в декабре 1933 года, была переименована в Nissan Motor. Название является сокращением от «Нихон Сангё», что в переводе означает «Японская промышленность». Однако первоначально автомобили выпускались фирмой под маркой «Datsun». А надпись Nissan появилась на них только в 1937 году. Фирма Jidosha была образована в результате слияния фирмы Kwaishin-sha, выпускавшей автомобили D.A.T., и Idsuzhio Judohia Ca, производившей грузовики. Название D.A.T. представляло собой первые буквы имен инвесторов фирмы. После слияния автомобили первоначально назвали DATSON, но позже название изменили на DATSUN.

Со временем родственники автора неудачного названия, входившие в совет директоров, стали требовать долю прибыли. И руководство фирмы пошло им навстречу. Деньги от продажи автомобилей под маркой DATSUN шли родственникам, а деньги от продажи NISSAN – фирме! Хотя и те, и другие машины выпускались на одном заводе.

1960 год. В Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

2003 год. В китайской провинции Хубэй с крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» началось заполнение огромного водохранилища перед плотиной, перегородившей самую полноводную реку Евразии — Янцзы. Стройка века стартовала только в 1993 году, но стала абсолютным чемпионом мира «в своем классе»: высота плотины 185 метров, а длина 2,3 километра (для сравнения — высота Асуанской плотины 111 метров). Через полмесяца после начала затопления долины Трех ущелий уровень воды поднялся настолько, что было возобновлено судоходство, а полностью процесс завершится только в 2009 году, когда водохранилище достигнет протяженности 600 километров, ширины 1,1 километра и глубины 175 метров.