Объединенная японская контейнерная линия получила имя

Про совместное предприятие “K” Line, MOL и NYK Line

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) объявили, под каким именем будет работать их объединенный контейнерный бизнес.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, совместное предприятие получит название Ocean Network Express.

Холдинговую компанию планируется зарегистрировать в Японии, компанию-оператора – в Сингапуре. Региональные штаб-квартиры компании-оператора будут работать в Сингапуре, Гонконге, Великобритании (в Лондоне), США (в Ричмонде, штат Вирджиния) и Сан-Паулу (Бразилия).

Официально о создании СП будет объявлено после получения всех согласований от антимонопольных органов. Планируемая дата начала работы – 1 апреля 2018 года.