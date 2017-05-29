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Контейнерная линия M&A Слияния и поглощения MOL NYK K Line

Объединенная японская контейнерная линия получила имя

31 мая 2017, 15:28 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 396

Про совместное предприятие “K” Line, MOL и NYK Line

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) объявили, под каким именем будет работать их объединенный контейнерный бизнес.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, совместное предприятие получит название Ocean Network Express.

Холдинговую компанию планируется зарегистрировать в Японии, компанию-оператора – в Сингапуре. Региональные штаб-квартиры компании-оператора будут работать в Сингапуре, Гонконге, Великобритании (в Лондоне), США (в Ричмонде, штат Вирджиния) и Сан-Паулу (Бразилия).

Официально о создании СП будет объявлено после получения всех согласований от антимонопольных органов. Планируемая дата начала работы – 1 апреля 2018 года.

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