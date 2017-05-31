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ТрансКонтейнер покупает контейнеры

31 мая 2017, 14:15 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 367

И платформы

В апреле-мае этого года ПАО «ТрансКонтейнер» приобрело по ранее заключенным договорам 1321 контейнер у Taikang CIMC special logistic equipment Co., Ltd на общую сумму 156 млн рулей без учета НДС.

Кроме того, согласно материалам компании, 48 контейнеров на общую сумму 5 млн рублей было приобретено у Storyhills Ltd и 170 контейнеров на общую сумму 29 млн рублей – у ООО «Торговый дом РМ Рейл».

В апреле был заключен договор с Taikang CIMC special logistic equipment на приобретение 2100 контейнеров на общую сумму 5,5 млн долларов (307 млн рублей по обменному курсу). Поставка ожидается не позднее 31 декабря 2017 года.

В апреле-мае компания заключила договор на покупку 800 жд платформ на общую сумму 1680 млн рублей (плюс НДС 302 млн рублей) с ОАО «Транспортное машиностроение», 62 платформы уже поставлено, завершение поставки ожидается не позднее 30 ноября 2017 года.

Еще один договор, на покупку 900 жд платформ на общую сумму 1728 млн рублей (плюс НДС 311 млн рублей) заключен с ООО «Спецкомпани», поставка ожидается также не позднее 30 ноября.

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