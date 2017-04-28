Первые контейнеры COSCO Shipping Lines в Бронке

Дата прибытия – 25 мая

25 мая в Бронку прибыли первые контейнеры COSCO Shipping Lines.

Таким образом, отмечают в Бронке, COSCO Shipping Lines соединила порт Бронка со своими узловыми терминалами в Антверпене и Роттердаме еженедельным сервисом совместно с партнером по Ocean Alliance – компанией CMA CGM (Антверпен – Роттердам – Санкт-Петербург – Котка).

Напомним, в рамках альянса Ocean Alliance действует обмен слотами между COSCO Shipping Lines и CMA CGM, как ранее сообщали SeaNews в российском представительстве китайской линии, COSCO Shipping Lines будет брать слоты на Бронку, а CMA CGM – на ПКТ и КТСП.