Дивиденды и прибыль Русской тройки

И новый состав совета директоров

Годовое общее собрание акционеров АО «Русская тройка», прошедшее 29 мая, приняло решение выплатить дивиденды в размере 105,9 руб. на одну акцию из нераспределенной прибыли прошлых периодов. Всего, уточнили SeaNews в компании, на дивиденды решено направить 100 млн рублей.

Чистая прибыль «Русской тройки» за 2016 год составила 23,2 млн рублей против чистого убытка 95 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 110,1 млн рублей и не распределялась.

Нераспределенная чистая прибыль составила 33,3 млн. руб.

Собрание акционеров также утвердило годовой отчет АО «Русская тройка» за 2016 г., бухгалтерскую отчетность, состав ревизионной комиссии, аудитора Общества и избрало Совет директоров.

В Совет директоров АО «Русская тройка» вошли:

Анна Новосельская , заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Мария Кальварская, заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела финансирования и реализации сделок слияния и поглощения;

Александр Голанд, руководитель проектов по направлению прямых инвестиций департамента прямых инвестиций и недвижимости НПФ «Благосостояние»;

Владимир Чиснаков, первый вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»;

Герман Маслов, операционный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»;

Мария Красильникова, начальник управления корпоративно-правовых отношений ПАО «ДВМП».

Новым членом Совета директоров является М.Кальварская.