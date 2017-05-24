Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
24 мая 2017
14:47Дивиденды НМТП
2 мая 2017
13:30Представитель Фонда Шелкового пути вошел в Совет директоров СИБУРа
20 февраля 2017
10:45Новый председатель Совета директоров ТрансКонтейнера
17 февраля 2017
14:28Новый совет директоров Русской тройки
7 февраля 2017
14:35Кандидаты в совет директоров НМТП
31 января 2017
11:05Кандидаты от государства в Совет директоров НМТП
20 января 2017
10:32Изменения в составе совета директоров ТрансКонтейнера
5 октября 2016
17:11Новый состав совета директоров FESCO
3 октября 2016
16:48Изменения в Совете директоров Global Ports
28 сентября 2016
13:37В ТрансКонтейнере новый председатель совета директоров
Совет директоров Русская тройка собрание акционеров дивиденды Прибыль

Дивиденды и прибыль Русской тройки

31 мая 2017, 13:01 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 72

И новый состав совета директоров

Годовое общее собрание акционеров АО «Русская тройка», прошедшее 29 мая, приняло решение выплатить дивиденды в размере 105,9 руб. на одну акцию из нераспределенной прибыли прошлых периодов. Всего, уточнили SeaNews в компании, на дивиденды решено направить 100 млн рублей.

Чистая прибыль «Русской тройки» за 2016 год составила 23,2 млн рублей против чистого убытка 95 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 110,1 млн рублей и не распределялась.
Нераспределенная чистая прибыль составила 33,3 млн. руб.

Собрание акционеров также утвердило годовой отчет АО «Русская тройка» за 2016 г., бухгалтерскую отчетность, состав ревизионной комиссии, аудитора Общества и избрало Совет директоров.

В Совет директоров АО «Русская тройка» вошли:

  • Анна Новосельская , заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
  • Мария Кальварская, заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела финансирования и реализации сделок слияния и поглощения;
  • Александр Голанд, руководитель проектов по направлению прямых инвестиций департамента прямых инвестиций и недвижимости НПФ «Благосостояние»;
  • Владимир Чиснаков, первый вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»;
  • Герман Маслов, операционный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»;
  • Мария Красильникова, начальник управления корпоративно-правовых отношений ПАО «ДВМП».

Новым членом Совета директоров является М.Кальварская.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
31 мая 2017
13:10Первые контейнеры COSCO Shipping Lines в Бронке
13:01Дивиденды и прибыль Русской тройки
12:16ТрансКонтейнер удвоил прибыль
12:08О военной кафедре в Макаровке
11:18«Первопроходец» на Турецком потоке
10:29Нагрузка ляжет на перевозчика
10:10Итоги X конференции Трилогия
09:3531 мая в истории транспортной отрасли
30 мая 2017
17:35ФАС не нашла в ТМТП злоупотреблений
17:01Дивиденды ТрансКонтейнера
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное