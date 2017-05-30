ТрансКонтейнер удвоил прибыль

Финансовые показатели за первый квартал по МСФО

ТрансКонтейнер опубликовал промежуточную конснолидированную финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2017 года.

Чистая прибыль увеличилась более чем в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 1,1 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года чистая прибыль выросла почти на 80%.

Выручка составила 14,1 млрд рублей – на 27,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 30,9% год к году и составила 6 млрд рублей.

Почти 80% выручки получено от интегрированных экспедиторских и логистических услуг. По географии покупателей, 86,8% выручки приходится на российских клиентов.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 2,1 млрд рублей – на 63,9% больше, чем годом ранее.

Операционные расходы увеличились в первом квартале 2017 года на 21,4% до 12,8 млрд рублей.

Чистый долг ПАО «ТрансКонтейнер» сократился по сравнению с началом года на 36,5%.

Значительное улучшение финансовых показателей в ТрансКонтейнере связывают с продолжающимся ростом российского рынка контейнерных перевозок и мероприятиями компании по оптимизации контейнерной логистики и повышению эффективности использования подвижного состава.