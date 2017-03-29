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Макаровка Министерство обороны

О военной кафедре в Макаровке

31 мая 2017, 12:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 115

Быть или не быть

Ректор Государственного университета морского и речного флота имени О.С. Макарова Сергей Барышников рассказал SeaNews о перспективе восстановления военной кафедры в вузе.

«Мы подошли к решению этого вопроса практически вплотную, – отметил С.Барышников. – Недавно было предварительное заслушивание доклада ректора в Главном управлении кадров. Также на ближайшей коллегии Министерства обороны планируется мое выступление с обоснованием целесообразности восстановления военной кафедры в Макаровке. Общее настроение – положительное».

С.Барышников особо отметил, что министр обороны поручил подойти к этому вопросу ответственно. «Надо более детально изучить, что из себя представляет вуз, сказал министр обороны. Сейчас мы к этому готовимся», – сказал ректор.

«Если говорить, о сроках, об этом рано говорить, но подвижки идут хорошими темпами. – добавил С. Барышников. – Но нужно понимать, что далее – постановление правительства, это процедуры и так далее. Но важно, чтобы министерство обороны приняло положительное решение, после этого уже пойдет отсчет восстановления военной кафедры. Подчеркну, что понимание и внимание в министерстве обороны к этому вопросу есть, без всякого сомнения. Здесь активно поработал и Минтранс в лице заместителя министра Виктора Олерского, и Сергей Франк, руководитель Совкомфлота».

«Сейчас действительно сложилась такая система, что на Дальнем Востоке есть университет имени Невельского, который имеет военную кафедру. На юге, в Новороссийске, университет имени Ф.Ф.Ушакова – там тоже есть военная кафедра. А вот на севере, мы претендуем на подготовку эксплуатационных специалистов, такого нет. Поэтому мы к этому и апеллируем, учитывая, что работаем с северянами, которые потом возвращаются туда», – резюмировал С.Барышников.

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