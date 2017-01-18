«Первопроходец» на Турецком потоке

Трубоукладчик «Pioneering Spirit» приходит в Анапу 2 июня

По данным AIS, крупнейшее судно-трубоукладчик «Pioneering Spirit» 2 июня должно прибыть в порт Анапа. 13 мая этого года судно вышло из Нидерландов и, по информации турецких СМИ, в понедельник прошло через Босфор и вошло в Черное море.

Трубоукладчик-катамаран «Pioneering Spirit» принадлежит швейцарской Allseas и предназначен для транспортировки морских буровых платформ и прокладки подводных трубопроводов. Длина судна составляет 382 м, ширина – 124 м, полное водоизмещение – 932 тыс. тонн – это одно из самых больших судов подобного типа в мире, судовая команда состоит из 571 человека.

Напомним, что в декабре прошлого года South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на трубоукладку первой нитки морского участка «Турецкого потока». В феврале этого года компании подписали контракт на трубоукладку второй нитки «Турецкого потока».

Тогда же сообщалось, что Allseas планирует задействовать на строительстве судно «Pioneering Spirit», предназначенное для глубоководной укладки труб. Строительство морской части «Турецкого потока» в мелководной его части осуществляет судно «Audacia», которое прибыло в Анапу 5 мая этого года.