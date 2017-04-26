Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
26 апреля 2017
12:26Законопроект о транзитных перевозках
21 апреля 2017
10:57Заключение Правительства на законопроект о транзитных перевозках
3 февраля 2017
12:36Порт за рубль
12 октября 2016
10:02Законопроект о Крымских водах
4 июля 2011
15:54Законопроект о поддержке судоходства и судостроения прошел первое чтениеSeaNews Club material
30 июня 2011
09:48Законопроект об Администрации Севморпути SeaNews Club material
31 мая 2011
15:50За перевес ответит грузоотправительSeaNews Club material
30 мая 2011
15:39ФГУ для лоцманов SeaNews Club material
12 мая 2011
12:40Госдума приняла законопроект о лоцманахSeaNews Club material
4 марта 2011
09:32Движение в Думе и движение думSeaNews Club material
Законопроект Аристов Сергей Алексеевич

Нагрузка ляжет на перевозчика

31 мая 2017, 10:29 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 149

С.Аристов о готовящемся законопроекте о комплексных перевозках

На 10-й юбилейной ежегодной международной конференции «Трилогия», которая прошла в Петербурге 30 мая, статс-секретарь – заместитель министра транспорта Сергей Аристов рассказал SeaNews о ходе подготовки законопроекта, который упростит процедуры для грузоотправителя.

Напомним, что об этом законопроекте С.Аристов рассказал на предыдущей «Трилогии» в ноябре прошлого года. Документ о комплексных перевозках предполагает перенести всю нагрузку на оператора (перевозчика), в то время как грузоотправитель заключает всего один договор.

«Что такое транспорт? Это услуга, – подчеркнул С.Аристов. – И надо максимально привлекать грузоотправителей. У нас для этого есть упрощенные таможенные процедуры, электронный документооборот».

«Также неообходимо в международном транспортном праве прийти к единообразию. Поэтому мы сейчас у себя создаем стратегическую программу, максимально упрощающую процедуры для грузоотправителя. Она должна содержать свои нормы, потому что связана с безопасностью и ответственностью сторон: и перевозчика, и грузоотправителя. Минтранс готовит не просто законопроект. Это целый комплекс задач. О сроках, когда этот законопроект будет готов, говорить рано. Постараемся быстро», – сказал замминистра.

Оцените статью:

-2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
31 мая 2017
13:10Первые контейнеры COSCO Shipping Lines в Бронке
13:01Дивиденды и прибыль Русской тройки
12:16ТрансКонтейнер удвоил прибыль
12:08О военной кафедре в Макаровке
11:18«Первопроходец» на Турецком потоке
10:29Нагрузка ляжет на перевозчика
10:10Итоги X конференции Трилогия
09:3531 мая в истории транспортной отрасли
30 мая 2017
17:35ФАС не нашла в ТМТП злоупотреблений
17:01Дивиденды ТрансКонтейнера
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное