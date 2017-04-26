Нагрузка ляжет на перевозчика

С.Аристов о готовящемся законопроекте о комплексных перевозках

На 10-й юбилейной ежегодной международной конференции «Трилогия», которая прошла в Петербурге 30 мая, статс-секретарь – заместитель министра транспорта Сергей Аристов рассказал SeaNews о ходе подготовки законопроекта, который упростит процедуры для грузоотправителя.

Напомним, что об этом законопроекте С.Аристов рассказал на предыдущей «Трилогии» в ноябре прошлого года. Документ о комплексных перевозках предполагает перенести всю нагрузку на оператора (перевозчика), в то время как грузоотправитель заключает всего один договор.

«Что такое транспорт? Это услуга, – подчеркнул С.Аристов. – И надо максимально привлекать грузоотправителей. У нас для этого есть упрощенные таможенные процедуры, электронный документооборот».

«Также неообходимо в международном транспортном праве прийти к единообразию. Поэтому мы сейчас у себя создаем стратегическую программу, максимально упрощающую процедуры для грузоотправителя. Она должна содержать свои нормы, потому что связана с безопасностью и ответственностью сторон: и перевозчика, и грузоотправителя. Минтранс готовит не просто законопроект. Это целый комплекс задач. О сроках, когда этот законопроект будет готов, говорить рано. Постараемся быстро», – сказал замминистра.