Итоги X конференции Трилогия

В Санкт-Петербурге завершила свою работу Х юбилейная ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ»

30 мая закончила свою работу Х юбилейная ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика). На мероприятии эксперты обсудили вопросы развития международных транспортных коридоров и российско-европейского взаимодействия в сфере транспорта. В центре внимания в 2017 г. было совершенствование транспортной деятельности в Баренцевом/Евроарктическом регионе, возможности Партнерства «Северного измерения» в области транспорта и логистики для эффективного сотрудничества, развитие транспортно-логистического комплекса Северо-Запада России, повышение его транспортно-транзитного потенциала.

Генеральный партнер мероприятия – ОАО «РЖД», официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский никель». Традиционно официальную поддержку в проведении конференции «ТРИЛОГИЯ» оказало Министерство транспорта Российской Федерации, организатором выступило АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», оператор – EMG/ESB.

Работу конференции открыло Пленарное заседание «Европейский вектор развития транспорта: приоритетные задачи», модератором которого выступил Александр Ходачек, президент НИУ «ВШЭ – Санкт-Петербург». В рамках дискуссии участники обсудили ключевые вопросы российско-европейского сотрудничества в сфере транспорта, перспективы развития международных транспортных коридоров в рамках концепции пространства «от Лиссабона до Владивостока», помимо этого были освещены вопросы взаимодействия России, государств региона Балтийского моря и Севера Европы в развитии новых транспортных маршрутов между Европой и Азией, синхронизации стратегий развития Северо-Запада России и государств региона Балтийского моря.

Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации отметил важность конференции «Трилогия», как платформы для открытого и профессионального обсуждения вопросов транспорта, инвестиций и логистики на Северо-западе России.

«На Северо-Западе России, как в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, так и в регионах, входящих в СБЕР, Министерством транспорта Российской Федерации предпринимаются активные меры по наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры, вводу в действие новых объектов, призванных упрочнить лидирующие позиции отечественной транспортной отрасли в экономике региона, - сообщил Сергей Алексеевич, - Ключевыми проектами являются развитие Санкт-Петербургского и Мурманского транспортных узлов, морских портов Мурманск и Усть-Луга способных перерабатывать значительные объемы грузов, с созданием подходов к ним». Помимо этого, С.Аристов напомнил участникам конференции о том, что 18 мая на сессии ЭСКАТО было принято решение о создании Межрегионального координационного комитета по сотрудничеству в области евро-азиатских транспортных связей. Сергей Михайлович подчеркнул важность реализации данной инициативы, поддержанной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в своем послании к участникам встречи министров транспорта ЭСКАТО в Москве в декабре 2016 года, и выразил готовность взаимодействия как с европейскими, так и с азиатскими партнерами по практической реализации проектов, направленных на дальнейшее развитие сети евроазиатских сообщений. В конце выступления С.Аристов выразил уверенность в том, что дискуссия, проходившая в рамках конференции «ТРИЛОГИЯ», будет способствовать созданию в регионе востребованной и современной транспортной системы, которая обеспечит потребность и экономики и населения.

В своем выступлении статс-секретарь – заместитель Министра транспорта и связи Королевства Норвегии Том Като Карлсен обозначил приоритетную цель – сделать транспортную отрасль более эффективной, устойчивой и «зеленой». «Нужно уделять больше внимания вопросам развития экономики региона, продвигать современные экологические стандарты на транспорте» – отметил норвежский статс-секретарь. Он обратил внимание на реализующиеся в Норвегии проекты по развитию транспортных коридоров, особое внимание при этом уделяется железнодорожному транспорту.

О транзитных потоках Латвии рассказал Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики: «Основным приоритетом транспортной сферы в международном контексте выбрала сотрудничество в области развития Евразийских перевозок. Для наращивания пропускной способности транзитного коридора, увеличения скорости и безопасности движения поездов “Латвийская железная дорога” модернизирует железнодорожный коридор Восток-Запад, вкладывая существенные инвестиции и работая инвестиции и работая над привлечением финансовых средств ЕС».

Перспективы интеграции Российских ЕСовских участков международных транспортных коридоров на основе цифровых технологий осветила Юлия Зворыкина, директор проектного офиса «Северный завоз» Всероссийской академии внешней торговли. В своем выступлении Юлия Викторовна подчеркнула растущее значение информационных технологий для обеспечения эффективности работы международных транспортных коридоров: «Наибольший эффект создание цифровой среды дает перевозкам в Арктике и на Крайнем Севере. В частности, беспилотный транспорт призван заменить традиционные виды доставки и улучшить качество жизни жителям удаленных Северных территорий. Современные технологии позволяют интегрировать российские участки транспортных коридоров в международную систему товародвижения, что может стать наиболее перспективным направлением сотрудничества Баренцева/Евроарктического региона».

Насият Ширинова, советник Постоянного Представительства Российской Федерации при Европейском Союзе осветила аспекты сотрудничества России – ЕС в сфере транспорта: «Транспортный диалог стал первым отраслевым диалогом России с Евросоюзом , и , хотя существующие на настоящий момент вызовы во взаимоотношениях Россия – ЕС налагают определенный оттенок на сотрудничество на транспортном треке, Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Партнерство «Северного измерения» в области транспорта и логистики (ПСИТЛ) остаются активными механизмами регионального взаимодействия».

Деловая программа продолжилась дискуссией на тему «Транспортный комплекс Баренцева/Евроарктического региона: новый этап развития», модерировала заседание Юлия Зворыкина, директор проектного офиса «Северный завоз» СОПС ВАВТ. Основными вопросами заседания стали: совершенствование транспортной деятельности в Баренцевом/Евроарктическом регионе, итоги Российского председательства в СБЕР в 2015-2017 годах и дальнейшие планы и перспективы международного сотрудничества в регионе, современные транспортные технологии для Арктической зоны, возможности для международного сотрудничества, подготовка кадров для транспортно-логистической отрасли в северных регионах, привлечение грузопотоков на трассу Северного морского пути и создание инфраструктуры на севере России и ЕС для их обслуживания.

Оддгейр Даниэльсен, директор секретариата партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики отметил: «Дигитализация, оптимизация, роботизация – это именно то будущее, которое должно быть в сфере транспорта и логистики».

О подготовке кадров для Арктики рассказал Сергей Барышников, ректор, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова: «Без развития транспортных артерий освоение Арктики невозможно. Ни одна другая страна мира не имеет столько действующих и перспективных мощностей по проводке во льдах военно-морских кораблей и судов торгового флота. Одним из ключевых факторов устойчивого и безопасного освоения Арктики, шельфа арктических морей является кадровое обеспечение всех составляющих Арктических проектов, основной из которых – развитие Северного морского пути. Не случайно среди основных приоритетов в области транспорта в период председательства России в СБЕР выделяется подготовка кадров для предприятий, работающих в арктических широтах». Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на сегодняшний день является самым молодым вузом в Росморречфлоте, сохраняя все направления подготовки и расширяя спектр специальностей, хотя эта молодость относительна: в 2013 году в состав университета вошел СПГУВК (отметил 200 лет в 2009 г.) и ГМА (в 2011 г. отметил 135-летие), а в 2016 году ГУМРФ Московской государственной академии водного транспорта был включен в качестве филиала.

Участники конференции обсудили вопросы развития мультимодальных перевозок в Балтийском и Баренцевом/Евроарктическом регионах, оптимизации взаимодействия железных дорог и портов в регионе, а также важнейшие проекты Российских железных дорог на Северо-Западе, их роли в развитии транспортно-транзитного потенциала и усовершенствовании таможенных правил и процедур в таможенном оформлении во время работы заседания «Северо-Западный регион России – связующее звено европейско-азиатских мультимодальных перевозок».

О перспективах развития международных транспортных коридоров и роли Северо-Западного региона в повышении транспортно-транзитного потенциала Российской Федерации Светлана Воронцова, первый вице-президент группы компаний «Транспортная интеграция».

В 2017 году конференция собрала около 100 представителей органов исполнительной власти, транспортных компаний, экспертного сообщества из России, Норвегии, Швеции, Латвии и ряда международных организаций, таких как ПСИТЛ, МСАТ, СБЕР.

Также в рамках конференции под председательством С.А.Аристова прошло заседание Руководящего комитета Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (РК БЕАТА).

В этом году «ТРИЛОГИЯ» проходила в координации с Конференцией по развитию сотрудничества на территории «от Лиссабона до Владивостока», которая состоится 31 мая 2017 г. в стартовый день Петербургского международного экономического форума.