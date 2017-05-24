31 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1836 год. В Англии запатентован гребной винт – наиболее распространенный движитель судов.

1847 год. Родился Уильям Джеймс Пирри, ирландский кораблестроитель, руководивший крупнейшей судоверфью мира - «Харленд энд Вулф». Он был одним из вдохновителей строительства кораблей-гигантов, их сооружали на его верфях, стал фактически крестным отцом «Титаника».

1870 год. Американский профессор Эдвард де Смедт получил два патента на свое изобретение под названием «Французский асфальтовый тротуар». Таким образом, он положил начало созданию современной сети автомобильных дорог. Первая улица была заасфальтирована в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) в июле того же года.

1879 год. В Берлине открыта первая электрическая железная дорога, спроектированная инженером Вернером Сименсом. Небольшой электродвигатель мощностью в 3 лошадиные силы позволял провести по специально проложенному полукилометровому пути до 30 пассажиров со скоростью шесть с половиной километров в час. Электричество подавалось по третьему дополнительному рельсу.

1891 год. Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль. Движение по железной дороге было открыто в 1901 году, а завершилось её строительство на территории России в 1916 году, с открытием Хабаровского моста через реку Амур. В ценах 1913 года стоимость проложенного Великого Сибирского пути составила почти полтора миллиарда рублей.

1911 год. На воду спущен «Титаник». За спуском судна наблюдали более 100 000 человек. Об борт новорожденного не была разбита традиционная бутылка шампанского.

1924 год. Заключено «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой». Между странами устанавливались нормальные дипломатические отношения, лишены силы заключенные ранее царским правительством несправедливые договоры и соглашения, Китайско-Восточная железная дорога превращалась в совместное коммерческое предприятие с последующей передачей Китаю. Это был первый равноправный договор Китая с европейской страной.

1952 год. Открыт Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина.

2003 год. Париж встретил последний «Конкорд». После чего полёты этой модели прекращены.