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Тарифы Туапсинский морской торговый порт ФАС Антимонопольное законодательство

ФАС не нашла в ТМТП злоупотреблений

30 мая 2017, 17:35 / SeaNews / Рейтинг: 205

И прекратила антимонопольное расследование

30 мая 2017 года Федеральная антимонопольная служба прекратила антимонопольное расследование в отношении АО «Туапсинский морской торговый порт». «Ведомство не нашло в действиях стивидора злоупотреблений доминирующим положением», – говорится в сообщении ФАС.

«Комиссия ФАС пришла к выводу, что несмотря на отсутствие развитой конкуренции, Туапсинский морской торговый порт не злоупотреблял своим доминирующим положением, – отметил председатель комиссии, заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. – Мы также приняли во внимание то, что ТМТП активно инвестирует прибыль в инфраструктуру порта Туапсе, что привело к росту объемов перевалки – в настоящее время порт практически на 100% загружен грузами, поступающими по железной дороге».
Члены комиссии также отметили, что «установленные ТМТП цены оказались значительно ниже тарифов, установленных Новороссийским морским торговым портом, который также осуществляет деятельность в Азово-Черноморском бассейне».

Напомним, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 9 компаний, оказывающих услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских портах, 17 июня 2016 года. «Под раздачу» попали ПАО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ЗАО «Агросфера», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Приморский торговый порт», ПАО «Туапсинский морской торговый порт», которых ФАС заподозрила в установлении монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений.

Весной этого года ФАС сообщила, что направила ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО «Восточная стивидорная компания»об устранении нарушений антимонопольного законодательства и перечислении в бюджет дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением.

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