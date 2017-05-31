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Финансы ТрансКонтейнер дивиденды

Дивиденды ТрансКонтейнера

30 мая 2017, 17:01 / SeaNews / Рейтинг: 175

По итогам 2016 года

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на своем заседании 26 мая принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов 650 414 558,18 руб. (с учетом ранее выплаченных дивидендов). Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию определен 46,81 руб.

По информации компании, 130 082 160,80 руб. рекомендовано направить на спонсорскую и благотворительную помощь.

Также рекомендовано оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности в 2016 году, в размере 520 324 889,07 руб.

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