Крестной круизника MSC будет Софи Лорен

Судно будет работать на Средиземном море

3 июня в Гавре состоится церемония крещения круизного лайнера «MSC Meraviglia». По информации MSC, мероприятие пройдет в рамках празднования 500-летия города и порта Гавр. Крестной матерью судна станет Софи Лорен.

«MSC Meraviglia» построен на верфи STX Europe в Сен-Назере. В 2019 году должен быть сдан систершип – «MSC Bellisima». Пассажировместимость обоих судов составляет 4,5 тыс. человек (2250 кают). Длина – 315,3 м, ширина – 43 м, осадка – 8,5 м, брутто-тоннаж – 167,6 тыс. тонн, рабочая скорость – 19,3 узла, максимальная скорость – 22,7 узла.

Первоначально «MSC Meraviglia» будет работать на средиземноморском круизе между портами Марсель, Генуя, Неаполь, Мессина, Валетта и Барселона.