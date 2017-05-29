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M&A Слияния и поглощения Hapag-Lloyd UASC

Увеличение уставного капитала Hapag-Lloyd

30 мая 2017, 13:00 / SeaNews / Рейтинг: 220

И новые члены Наблюдательного совета

Акционеры Hapag-Lloyd одобрили увеличение уставного капитала компании. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 29 мая.

В течение полугода после закрытия сделки по слиянию с UASC акционерный капитал планируется увеличить на 400 млн долларов. Напомним, сделка была закрыта 24 мая.

В связи со слиянием число членов Наблюдательного совета Hapag-Lloyd увеличено с 12 до 16. В Набсовет вошли шейх Али бин Яссим Аль-Тан, советник the CEO Qatar Investment Authority, и Набиль М. Аль-Амуди, президент Администрации портов Саудовской Аравии.

Как отметил CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен, в 2017 году в центре внимания будет интеграция UASC и Hapag-Lloyd.

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