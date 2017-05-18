С.Аристов о новом транспортном вузе

В настоящее время идет процедура аккредитации

31 декабря распоряжением правительства Московский институт путей сообщения был передан в ведение Министерства транспорта, рассказал, отвечая на вопрос SeaNews, статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, принимающий сегодня участие в конференции «Трилогия» в Петербурге.

«Сейчас идут полные процедуры по аккредитации, изменению филиальной сети, и с 1 июля этого года он будет называться Российский университет транспорта, на базе которого будет создаваться транспортное в полном понимании этого слова образование», – сообщил замминистра.

Напомним, о планах по созданию нового транспортного вуза, который призван «объединить все лучшее, что есть в транспортном образовании», С.Аристов рассказал на предыдущей «Трилогии» в ноябре прошлого года.