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Образование Аристов Сергей Алексеевич

С.Аристов о новом транспортном вузе

30 мая 2017, 11:56 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 404

В настоящее время идет процедура аккредитации

31 декабря распоряжением правительства Московский институт путей сообщения был передан в ведение Министерства транспорта, рассказал, отвечая на вопрос SeaNews, статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, принимающий сегодня участие в конференции «Трилогия» в Петербурге.

«Сейчас идут полные процедуры по аккредитации, изменению филиальной сети, и с 1 июля этого года он будет называться Российский университет транспорта, на базе которого будет создаваться транспортное в полном понимании этого слова образование», – сообщил замминистра.

Напомним, о планах по созданию нового транспортного вуза, который призван «объединить все лучшее, что есть в транспортном образовании», С.Аристов рассказал на предыдущей «Трилогии» в ноябре прошлого года.

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