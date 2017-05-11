Транснефть подготовила флот

К летней навигации

АО «Транснефть – Север», осуществляющее судоходство в четырех регионах России и навигационную деятельность на северных реках, завершило подготовку водного транспорта к летней навигации.

Дочернее предприятие ПАО «Транснефть» располагает 28 единицами плавсредств, среди них 6 буксирных теплоходов, 3 аппарельные баржи, одно судно-нефтесборщик, 3 многофункциональных катера-бонопостановщика, 15 моторных лодок. Флот выполняет широкий спектр работ, начиная от обслуживания подводных переходов магистральных нефтепроводов через реки Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей до перевозки транспортных средств и специальной техники, различного назначения и объема грузов, сообщает пресс-служба компании.

По информации «Транснефть – Севера», более половины судов подлежит освидетельствованию Российским речным регистром на плаву (на открытой воде). «Из-за того, что на многих реках ледоход начался гораздо позже обычного, сроки подготовки судов к навигации пришлось сдвинуть, – отметил заместитель начальника отдела транспортных средств и специальной техники компании Владимир Корзников. – К примеру, ледоход на Печоре и Усе в Республике Коми начался в последних числах мая».

Перед началом навигации прошла модернизацию баржа Вологодского РНУ. Теперь несамоходное судно может перевозить автотранспорт с опасным грузом 3 класса* (бензин, спирт, метанол, керосин, нефть, масло, краска (опасные грузы, такие как краска, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифа, политура, жидкий наполнитель и жидкая лаковая основа и др.) и полностью удовлетворяет требованиям национальных документов в области безопасности водного транспорта. В ближайшее время аналогично будет модернизирована баржа Усинского РНУ.

Отметим, что ранее о полной подготовке речного флота к весенне-летнему периоду объявило АО «Транснефть – Сибирь». Транснефть – Сибирь имеет в своем активе 33 единицы плавсредств, в том числе 10 самоходных судов, 9 барж, 10 маломерных судов, 4 судна на воздушной подушке, которые находятся в Уренгойском, Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Урайском, Тобольском, Тюменском управлениях магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий. Речной транспорт используется для перебазировки транспортных средств, специальной техники и технологического оборудования, а также для доставки специального персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов.

В основном навигация ведется на реках Пур, Таз, Обь, Иртыш, Конда, Тура, Тобол, Исеть. Наиболее длинный маршрут составляет 2940 километров – переход от города Тюмени по реке Тура до поселка Коротчаево (ЯНАО) по реке Пур.