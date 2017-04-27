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Ледовая обстановка Певек Чукотка

Зимующие в Певеке суда перешли на автономное электроснабжение

30 мая 2017, 10:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 256

Из-за сложной ледовой обстановки их отключили от берегового электроснабжения

22 мая три судна, зимующие в Певеке, были отключены от берегового электроснабжения. Такое решение приняли судовладельцы, сообщили SeaNews в АО «Чукотэнерго».

Суда перешли на автономное питание из-за сложной ледовой обстановки, которая может привести к повреждению кабелей. До этого момента три с половиной месяца они получали энергию от Чаунской ТЭЦ. За время зимовки они получили почти 740 тыс. киловатт-часов электроэнергии.

Напомним, сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск», которые в январе доставили по Севморпути в Певек груз для строительства береговых гидротехнических сооружений ПАТЭС, и сопровождающий их ледокол «Капитан Драницын» вынуждены были остаться на зимовку в акватории Чаунской губы.

Власти Чукотки, специалисты АО «Чукотэнерго» и Чаунской ТЭЦ сделали все возможное, чтобы зимовка на Чаун-Чукотке прошла для экипажей судов максимально комфортно, подчеркнули в «Чукотэнерго». По специально проложенной ледовой дороге на ледокол и сухогрузы исправно поставлялись провизия, питьевая вода и топливо. 

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