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РЖД назначения

Новый начальник Северной железной дороги

30 мая 2017, 10:04 / SeaNews / Рейтинг: 255

Бывший главный инженер ОЖД

Начальником Северной железной дороги назначен Валерий Танаев. 29 мая президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров представил его на совещании с коллективом дороги и руководителями филиалов РЖД.

По информации РЖД, В.Танаев окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения и Омский государственный университет путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 1986 году помощником машиниста тепловоза локомотивного депо Новокузнецк Кемеровской железной дороги, затем работал машинистом тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад в том же депо, главным инженером, начальником Новокузнецкого пассажирского вагонного депо, начальником локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской железной дороги, главным инженером Кузбасского отделения ЗСЖД, заместителем начальника ЗСЖД, затем – Октябрьской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам, главным инженером Северо-Кавказской магистрали.

В 2009 году был назначен заместителем начальника ОЖД – главным ревизором по безопасности движения поездов, в июне 2011 года – начальником Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, в 2013-2017 годах работал главным инженером ОЖД.

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