30 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1883 год. В Нью-Йорке в день открытия для пешеходов полукилометрового Бруклинского моста, соединявшего Манхэттен с Бруклином, в ту пору самого крупного из висячих мостов мира, произошла трагедия. Кто-то из зрителей, пришедших посмотреть на чудо инженерной мысли, решил пошутить и крикнул, что мост рушится. Началась паника, сопровождающаяся чудовищной давкой, в которой погибли 12 человек и множество людей получили различные травмы.

1884 год. Сдана в эксплуатацию Екатеринославская железная дорога, построенная по решению Царского Совета с целью освоения Донецкого угольного бассейна и железорудных месторождений Криворожья. На момент открытия на дороге числилось 79 маломощных паровозов, 79 пассажирских и 1505 грузовых вагонов.

1947 год. День основания автомобильной марки Ferrari. Название Ferrari появилось еще в 1929 году как имя гоночной команды. Однако производимые ею гоночные автомобили несли эмблему Альфа-Ромео, с которой у Энцо Феррари был контракт. Первой моделью, носившей имя Ferrari, стала построенная весной 1947 года 125 Sport.

1965 год. Открыты прямое железнодорожное сообщение Москва - Стокгольм и Москва – Осло.