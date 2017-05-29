Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 мая 2017
10:0529 мая в истории транспортной отрасли
26 мая 2017
11:3626 мая в истории транспортной отрасли
25 мая 2017
09:3525 мая в истории транспортной отрасли
24 мая 2017
09:3824 мая в истории транспортной отрасли
22 мая 2017
10:5222 мая в истории транспортной отрасли
19 мая 2017
09:4819 мая в истории транспортной отрасли
18 мая 2017
09:1918 мая в истории транспортной отрасли
17 мая 2017
11:16Локомобиль на площадке Янино
15 мая 2017
09:1915 мая в истории транспортной отрасли
12 мая 2017
09:3212 мая в истории транспортной отрасли
Автопром инфраструктура Железная дорога История

30 мая в истории транспортной отрасли

30 мая 2017, 09:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 215

События и факты

1883 год. В Нью-Йорке в день открытия для пешеходов полукилометрового Бруклинского моста, соединявшего Манхэттен с Бруклином, в ту пору самого крупного из висячих мостов мира, произошла трагедия. Кто-то из зрителей, пришедших посмотреть на чудо инженерной мысли, решил пошутить и крикнул, что мост рушится. Началась паника, сопровождающаяся чудовищной давкой, в которой погибли 12 человек и множество людей получили различные травмы.

1884 год. Сдана в эксплуатацию Екатеринославская железная дорога, построенная по решению Царского Совета с целью освоения Донецкого угольного бассейна и железорудных месторождений Криворожья. На момент открытия на дороге числилось 79 маломощных паровозов, 79 пассажирских и 1505 грузовых вагонов.

1947 год.  День основания автомобильной марки Ferrari. Название Ferrari появилось еще в 1929 году как имя гоночной команды. Однако производимые ею гоночные автомобили несли эмблему Альфа-Ромео, с которой у Энцо Феррари был контракт. Первой моделью, носившей имя Ferrari, стала построенная весной 1947 года 125 Sport.

1965 год. Открыты прямое железнодорожное сообщение Москва - Стокгольм и Москва – Осло.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
31 мая 2017
13:10Первые контейнеры COSCO Shipping Lines в Бронке
13:01Дивиденды и прибыль Русской тройки
12:16ТрансКонтейнер удвоил прибыль
12:08О военной кафедре в Макаровке
11:18«Первопроходец» на Турецком потоке
10:29Нагрузка ляжет на перевозчика
10:10Итоги X конференции Трилогия
09:3531 мая в истории транспортной отрасли
30 мая 2017
17:35ФАС не нашла в ТМТП злоупотреблений
17:01Дивиденды ТрансКонтейнера
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное