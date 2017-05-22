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Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2017

29 мая 2017, 16:46 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 223

Снижение цен в большинстве исследуемых портов

На 22 неделе года в Роттердаме, Пирее, Сингапуре и Санкт-Петербурге опустились цены на все виды топлива без исключения. Так, в порту Роттердам, по данным на 29 мая 2017 года, IFO 380 подешевело на 2,7% до $288, IFO 180 – на 2,5% до $306.
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