Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2017

Снижение цен в большинстве исследуемых портов

На 22 неделе года в Роттердаме, Пирее, Сингапуре и Санкт-Петербурге опустились цены на все виды топлива без исключения. Так, в порту Роттердам, по данным на 29 мая 2017 года, IFO 380 подешевело на 2,7% до $288, IFO 180 – на 2,5% до $306.