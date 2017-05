Hakuryu-5 в Корсакове

Буровая на пути в Охотское море

24 мая в порт Корсаков пришла плавучая полупогружная буровая установка «Hakuryu-5» (флаг Панама), следующая к точке бурения оценочно-поисковой скважины на Аяшском лицензионном участке шельфа в Охотском море.

По информации ФГУП «Росморпорт», буксирный караван в составе двух специальных судов-якорезаводчиков и плавучей полупогружной буровой установки следует из морского порта Вунгтау (Вьетнам).

Лоцманская проводка выполнялась в условиях ограниченной видимости – был туман, от точки приема лоцмана на борт ведущего буксира, куда его доставил буксир «Добрыня» Сахалинского филиала Росморпорта, до места якорной стоянки в районе №371 морского порта Корсаков. В тот же день лоцманом Сахалинского филиала выполнена еще одна лоцманская проводка буксирного каравана в основную точку якорной стоянки судов, расположенную на удалении 5,5 морских миль от границ акватории морского порта Корсаков.

По информации Росморпорта, ППБУ «Hakuryu-5» в целях погрузки на нее снабжения, материалов, смены экипажа и бункеровки пробудет на нынешнем месте своей якорной стоянки до 4 июня 2017 года, а затем будет отбуксирована на точку бурения, куда должна прибыть в конце первой декады июня.

«Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти», подписала контракт об аренде полупогружной плавучей буровой установки «Hakuryu-5» с компанией Hakuryu 5, Inc., 100%-ным дочерним предприятием японской Japan Drilling Co., Ltd. В течение летнего сезона 2017 года «Hakuryu-5» предстоит пробурить поисково-оценочную скважину, провести испытание и отбор керна для проведения лабораторных исследований на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря.

Аяшский лицензионный участок является частью проекта «Сахалин-3». Напомним, что в «Сахалин-3» входят четыре блока месторождений на шельфе Охотского моря: Киринский, Венинский, Айяшский и Восточно-Одоптинский. Прогнозные извлекаемые запасы Аяшского участка — 97 млн тонн нефти и 37 млрд кубометров газа. Лицензия на освоение участка была выдана Газпрому в 2009 году. Срок окончания действия лицензии – 2039 год.