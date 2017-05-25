FESCO запускает контейнерные поезда

Под экспортные грузы промышленных предприятий Северо-Запада

«FESCO» запускает услугу по доставке экспортных грузов промышленных предприятий Северо-Западного региона в порты Санкт-Петербурга регулярными контейнерными поездами.

Как сообщили SeaNews в компании, услуга предполагает разработку индивидуальных схем ритмичной перевозки для компаний-экспортеров, «для каждого предприятия своя схема и частота отправок, все зависит от графика производителя». Такая технология позволяет исключить простои и обеспечить регулярные отправки, существенно сокращает себестоимость и время доставки в порты. Для транспортировки грузов планируется использование собственных активов FESCO, а также привлечение партнеров.

Первый экспортный контейнерный поезд доставил на терминал ООО «Морской Рыбный Порт» 77 сорокафутовых контейнеров с экспортной продукцией. Как рассказали SeaNews в FESCO, это продукция Устьянского лесопромышленного комплекса. Из Санкт-Петербурга грузы морским сервисом FOML будут доставлены в Китай.