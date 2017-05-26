Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
26 мая 2017
14:48Японское правительство поддержит проект MOL
25 мая 2017
11:21Локомобиль в действии
10:41Судовые дела в электронном виде
23 мая 2017
14:10Автокараван на немецких дорогах
11:18Буксир на СПГ для MOL
19 мая 2017
14:02Wilhelmsen Ships Service запустит дроны
11:09Научный подход к бизнесу
11 мая 2017
09:40Умные суда для Bahri
10 мая 2017
12:35Производитель удобрений построит беспилотный контейнеровоз
18 апреля 2017
15:45Зеленый коридор в Большом порту Санкт-Петербург
Технологии ЕАЭС Единое окно

Найти деньги на единое окно

29 мая 2017, 14:15 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 177

Поручили странам ЕАЭС

25 мая на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани премьер-министры государств-членов ЕАЭС поручили правительствам до 1 декабря этого года актуализировать «дорожные карты» по созданию национальных механизмов «единого окна», а также обеспечить финансирование необходимых мероприятий.

Как говорится в сообщении ЕЭК, в среднем уровень реализации механизма «единого окна» в странах ЕАЭС составляет 53,76%. Везде реализованы отдельные элементы проекта: электронное декларирование или е-лицензирование, действуют межведомственные информационные системы. Однако до сих пор в большинстве своем сохраняется приоритет бумажных документов в системе ВЭД, отсутствует полнофункциональный информационный портал. К тому же главной проблемой всех государств в ходе реализации «единого окна» остаются сложности с финансированием.

Фото с сайта ЕЭК

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
29 мая 2017
16:46Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2017SeaNews Club material
15:22Hakuryu-5 в Корсакове
14:23FESCO запускает контейнерные поезда
14:15Найти деньги на единое окно
14:01«Кристоф де Маржери» в Бронке
13:17DP World может купить долю в FESCO
12:43Упрощенный порядок для судов стран ЕАЭС
11:46Назначение в Росморпорте
11:32Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2017
11:09Назначение в РЖД Логистике
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное