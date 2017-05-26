Найти деньги на единое окно

Поручили странам ЕАЭС

25 мая на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани премьер-министры государств-членов ЕАЭС поручили правительствам до 1 декабря этого года актуализировать «дорожные карты» по созданию национальных механизмов «единого окна», а также обеспечить финансирование необходимых мероприятий.

Как говорится в сообщении ЕЭК, в среднем уровень реализации механизма «единого окна» в странах ЕАЭС составляет 53,76%. Везде реализованы отдельные элементы проекта: электронное декларирование или е-лицензирование, действуют межведомственные информационные системы. Однако до сих пор в большинстве своем сохраняется приоритет бумажных документов в системе ВЭД, отсутствует полнофункциональный информационный портал. К тому же главной проблемой всех государств в ходе реализации «единого окна» остаются сложности с финансированием.