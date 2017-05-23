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Совкомфлот LNG Бронка Газовоз Ямал СПГ

«Кристоф де Маржери» в Бронке

29 мая 2017, 14:01 / SeaNews / Рейтинг: 483

Фото

Сегодня в Бронку пришел СПГ-танкер «Кристоф де Маржери», первый в серии 15 газовозов ледового класса Arc 7 для проекта «Ямал СПГ».

Судно входит в состав флота «Совкомфлота». В рамках ходовых испытаний «Кристоф де Маржери» уже побывал в Зебрюгге, через который будет осуществляться экспорт газа с Ямала, и в Сабетте.

Строительство всей серии осуществляется на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) в Южной Корее. Газовозы рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов и смогут самостоятельно работать во льдах толщиной более 2,1 м.

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