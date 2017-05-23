«Кристоф де Маржери» в Бронке
29 мая 2017, 14:01 / SeaNews / Рейтинг: 483
Фото
Сегодня в Бронку пришел СПГ-танкер «Кристоф де Маржери», первый в серии 15 газовозов ледового класса Arc 7 для проекта «Ямал СПГ».
Судно входит в состав флота «Совкомфлота». В рамках ходовых испытаний «Кристоф де Маржери» уже побывал в Зебрюгге, через который будет осуществляться экспорт газа с Ямала, и в Сабетте.
Строительство всей серии осуществляется на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) в Южной Корее. Газовозы рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов и смогут самостоятельно работать во льдах толщиной более 2,1 м.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!