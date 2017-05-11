DP World может купить долю в FESCO
Ведутся переговоры – Financial Times
Группа «Сумма» ведет переговоры о продаже миноритарного пакета в FESCO, сообщает со ссылкой на свои источники Financial Times. Покупатель – консорциум во главе с DP World и Российским фондом прямых инвестиций.
По информации FT, цена сделки может составить несколько сотен миллионов долларов, речь идет о дополнительном выпуске акций, при этом новые инвесторы могут получить особые права, позволяющие принимать участие в контроле бизнеса.
В Группе «Сумма» эту информацию не комментируют.
Напомним, DPW и РФПИ подписали соглашение о создании совместного предприятия для осуществления инвестиций в объекты портовой, транспортной и логистической инфраструктуры в России в январе 2016 года в Давосе. Тогда сообщалось, что объем инвестиций составит до 2 млрд долларов.
В сентябре прошлого года председатель Совета директоров Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и председатель Совета директоров и CEO DP World Султан Ахмед бен Сулейм подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о взаимопонимании.
Фото: Подписание меморандума о взаимопонимании на Восточном экономическом форуме
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