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Внутренние водные пути ЕАЭС

Упрощенный порядок для судов стран ЕАЭС

29 мая 2017, 12:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 185

Согласуют 5-6 июня

Суда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути Союза в упрощенном порядке, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Заместители министров транспорта, Кыргызстана, Казахстана и России согласовали проект договора о судоходстве на совещании ЕЭК.

В частности, проект соглашения предусматривает доступ судов под флагами стран Союза к плаванию по внутренним водным путям на основании заявления, поданное не позднее, чем за десять дней до выхода судна на внутренние водные пути.

Также в проекте учтены предложения, принципиально упрощающие действующий в странах Союза порядка судоходства. Как подчеркивается в сообщении ЕЭК, детали можно будет узнать после одобрения проекта договора министрами транспорта. Соответствующее совещание пройдет в Сочи на следующей неделе.

Фото с сайта ЕЭК

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