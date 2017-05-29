Назначение в Росморпорте
29 мая 2017, 11:46 / SeaNews / Рейтинг: 197
Назначен и.о. директора Ванинского филиала
По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Росморпорта от 23.05.2017 № 412/к Е.В.Мороз 24 мая 2017 года освобожден от должности директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» по собственному желанию.
Приказом ФГУП «Росморпорт» от 23.05.2017 № 413/к исполнение обязанностей директора Ванинского филиала с 25 мая 2017 года возложено на главного бухгалтера Ванинского филиала Елену Буланову без освобождения от занимаемой должности.
Е.Буланова окончила Академию экономики и права в Хабаровске, главным бухгалтером Ванинского филиала Росморпорта работает с 2004 года.
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