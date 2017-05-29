Назначение в Росморпорте

Назначен и.о. директора Ванинского филиала

По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Росморпорта от 23.05.2017 № 412/к Е.В.Мороз 24 мая 2017 года освобожден от должности директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» по собственному желанию.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 23.05.2017 № 413/к исполнение обязанностей директора Ванинского филиала с 25 мая 2017 года возложено на главного бухгалтера Ванинского филиала Елену Буланову без освобождения от занимаемой должности.

Е.Буланова окончила Академию экономики и права в Хабаровске, главным бухгалтером Ванинского филиала Росморпорта работает с 2004 года.